Betaler 500 millioner kroner for at redde sin bror fra fængsel

Det er ikke peppernødder, som Mukesh Ambani må betale for at redde sin bror, Anil, fra en tur bag tremmer.

Den 61-årige forretningsmand har onsdag betalt 77 millioner dollars (500 millioner kroner, red.) til det svenske teleselskab Ericsson, som hans lillebror Anil Ambani skylder mediegiganten.

Heldigvis for Mukesh Ambani er han i skrivende stund Indiens rigeste mand med en samlet formue på godt 350 milliarder kroner. Derfor kan en halv milliard hurtigt virke som et mindre greb i lommen for forretningsmanden, der dog har en god grund til at hjælpe sin lillebror.

Tak for hjælpen

I februar fandt højesteret i New Delhi Anil Ambani skyldig i at vise foragt for retten, da han gentagne gange havde nægtet at betale sin kæmpe gæld til Ericsson, som han allerede var blevet dømt til at betale.

Betalingen af den enorme gæld kom på et hængende hår, eftersom tidsfristen for at betale det astronomiske beløb udløb onsdag. Mandag var pengene ikke løbet ind på på kontoen hos det svenske firma Ericsson.

På den baggrund kan man tale om, at Mukesh Ambani reddede sin bror fra tre måneder i spjældet i 11. time.

Derfor var det også en glad Anil Ambani, der takkede sin bror for at redde ham ud af en tre måneders fængselsstraf.

- Jeg er glad for, at vi kan lægge fortiden bag os, og jeg er dybt taknemmelig og berørt af denne gestus, lyder det fra hovedpersonen i en pressemeddelelse.

Ericsson har nu fået det kæmpe beløb, som en indisk rigmand længe har skyldt dem. Foto: Rafael Marchante/Ritzau Scanpix

Netop fortiden spiller en stor rolle i sagen, der har udviklet sig til et stort familiedrama i Indien. Anil Ambanis finansielle problemer stammer nemlig primært fra ingen ringere end hans gavmilde storebror.

Anil Ambani har tidligere været en stor spiller på det indiske kommunikationsmarked, men problemer fra en uventet kant har dog set hans formue skrumpe ind fra 200 til 'sølle' to milliarder.

Gælden er ifølge CNN opstået i forbindelse med lanceringen af mobilnetværket Reliance Jio, som Mukesh Ambani annoncerede i 2016. Her tilbød han kunderne fri internet i seks måneder, hvilket satte mange af konkurrenterne skatmat - herunder lillebroderen, der måtte låne store summer hos Ericsson for at holde sin forretning over vande.

Derfor optog Anil Ambani et stort lån hos den svenske virksomhed, som han altså ikke har haft de økonomiske midler til at tilbagebetale.

Det er endnu uvist, om det anstrengte forhold mellem de to brødre er tøet en smule op efter Anil Ambani altså ser ud til at undgå fængselsstraf.