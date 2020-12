Betaler 600 millioner kroner for skrald: Rumorganisation vil rydde op

Omtrent en million vragrester fylder unødigt i jordens kredsløb. Det får et schweizisk firma nu en klækkelig sum for at rydde op i

627 millioner kroner.

Så meget betaler Den Europæiske Rumorganisation (ESA), for at der kan blive fjernet skrald fra rummet.

- Der er omtrent en million små vragrester, der cirkulerer om jorden. De skal fjernes for, at vi kan holde rummet rent, siger generaldirektøren for ESA, Jan Wörner på et virtuelt pressemøde tirsdag aften.

Det schweiziske firma ClearSpace er de heldige modtagere af den store sum. Firmaet har planer om at foretage rengøringen i 2025.

- Tanken er, at vi vil fjerne det større rumaffald først, siger den administrerende direktør i Clearspace, Luc Piguet på et virtuelt pressemøde.

Ifølge ESA vil det være den første rumrejse nogensinde, som har til formål at rydde op.

