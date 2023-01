Betaler familier formue for at flytte på landet

I Japan er det et problem, at befolkningen trækker mod de større byer og efterlader de mindre byer og landsbyer i tilbagegang.

Løsningen? Penge.

Nu vil den japanske regering nemlig tilbyde familier en million yen, svarende til næsten 54.000 danske kroner pr. barn, hvis de flytter fra Tokyo til nogle af de mere 'upopulære' dele af landet.

Det skriver The Guardian.

Beløb tredoblet

Tidligere har det såkaldte flyttegebyr ligget på 300.000 yen, men nu har man ifølge japanske medier altså valgt at mere end tredoble gevinsten ved at flytte ud af den proppede hovedstad.

Formålet er at mindske befolkningstætheden i Tokyo, ligesom man vil give kunstigt åndedræt til de byer, der er ramt af faldende befolkningstal, fordi unge menneske forlader dem til fordel for Tokyo og andre storbyer.

Der er i forvejen økonomisk støtte på op mod tre millioner yen at hente, hvis man vælger at flytte fra Tokyo. Den ekstra økonomiske gevinst på en million yen pr. barn i familien tilbydes familier, der bor i et af Tokyos 23 'kerneområder'.

Ikke uden krav

Det lyder alt sammen både nemt og godt. Men der er altså en hage, som familierne skal være opmærksomme på.

Det er nemlig et krav, at man skal bo mindst fem år i det nye hjem, ligesom mindst ét medlem af husstanden skal være i arbejde eller have planer om at åbne en ny virksomhed.

Flytter man ud, før der er gået fem år, skal pengene tilbagebetales.

Ifølge et japansk lokalmedie er håbet, at 10.000 mennesker vil være flyttet fra Tokyo til de mindre byer i 2027.