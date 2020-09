Betalte 400 mio. kr. for skole: Nu falder den sammen

Alt tyder på, at nogle håndværkere og en entreprenør skylder et par kasser kvajebajere for byggesjusk begået på Kalvebod Fælled Skole. Et fornemt offentligt prestigebyggeri, som blev indviet i 2018, hvor det blev nomineret i en arkitektkonkurrence.

Skolen til 400 millioner kroner tabte konkurrencen, og det var nok fint. For på det seneste er både loftsplader og solskærme nemlig begyndt at rasle ned fra højden til fare for børn og personale.

Børn holdt hjemme

’Heldigvis kom ingen børn til skade,’ beroligede Københavns Kommune mandag forældrene.

Ikke overraskende var plader og solskærme ikke ordentligt fastgjort, så ved de to hændelser - begge i denne måned - har nogle forældre holdt børn hjemme, mens de fremmødte har fået undervisning udendørs eller i sikre lokaler.

’Det er jo helt vildt uansvarligt og sindssygt, at et to år gammelt prestigebyggeri falder fra hinanden og ned over vores børn, skriver en mor, som ikke ønsker sit navn frem til Ekstra Bladet, som hun ønsker beskriver sagen.

’Det er selvfølgelig helt uacceptabelt, at solskærmen faldt ned,' erkender Københavns Kommunes byggechef, Kasper Graa Wulff, i en mail.

Skaderne skal udbedres

'Det er det helt uanset, hvad skolen har kostet. Sikkerheden på skolen er vores højeste prioritet, og derfor gør vi alt, hvad vi kan, for så hurtigt som muligt at udrede, hvordan det byggeteknisk kunne ske,' fortsætter han.

’Vi har bedt COWI om hurtigst muligt at gennemgå hele bygningen. Vi har absolut ingen grund til at tro, at der er andre sikkerhedsmæssige problemer, men vi kan ikke leve med, at der blandt elever, forældre og ansatte er utryghed om skolen. Derfor vil COWI allerede denne uge komme ud og undersøge bygningen,’ lover han.

Han ved ikke hvem, der skal stå for udbedringen af det dårlige arbejde.

’Det har vores førsteprioritet hurtigst muligt at sikre, at problemet ikke opstår igen, og derefter skal vi se på, om der kan gøres et ansvar gældende, og om vi kan få erstatning for udgifterne.’