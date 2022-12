Betalte dyrt for stand på marked: Så forsvandt arrangøren

Op mod 50 designere har betalt for en stand på 'København Design Marked'. Men markedets profiler på sociale medier, begivenheder og arrangører er forsvundet som dug for solen

28. januar 2023 skulle dørene slås op til 'København Design Marked' i K.B. Hallen.

Her byder arrangørerne op til 'en festlig og hyggelig dag hvor du kan møde og opleve over 100 stande indenfor design, bolig og fashion'.

Men nu tyder meget på, at dørene aldrig bliver slået op - og at de op mod 50 designere, der havde købt en stand, aldrig ser deres penge igen.

Markedets hjemmeside og Instagram-konto er nemlig blevet pillet ned - ligesom de heller ikke længere svarer på mails.

Fupnumre

En af dem der har mistet penge og stand, er smykkedesigner Sarah Winther.

- Jeg er ikke sådan én, der normalt hopper på fupnumre og bliver snydt. Der har været sindssygt meget aktivitet på deres Instagram-profil, og det virkede professionelt. Jeg betalte 1250 kroner 13. juli, siger hun til mediet.

På hjemmesiden allevents findes begivenheden dog stadig, hvor det fremgår, at 50 stande deltager.

- Jeg fik en mail, hvor de skrev at jeg var udvalgt. Den var helt vildt professionel og beskrev standpladsen og så videre. Og jeg kunne få early bird rabat, hvis jeg tilmeldte mig inden 1. december, siger Isabella Gilling Riddertoft, der også have betalt for en stand på markedet.

Hun betalte derefter 1875 kroner, inden arrangører, profiler og begivenheder på sociale medier var pist væk.

Politianmeldelse på vej

TV 2 Lorry har kontaktet flere af de, der skulle have haft en stand på markedet. Blandt dem alle er der stor undren over hvor både arrangører og penge er blevet af.

Flere af dem oplyser, at de har tænkt sig at politianmelde sagen.

- Jeg er skuffet, og jeg vil politianmelde det. Forud for sådan et marked er der jo meget arbejde, hvor man køber materialer og forbereder sig, siger Isabella Gilling Riddertoft.