Betalte straks: Føler sig snydt af SKAT

Tina Olesen spærrede øjnene op, da hun tirsdag aften fik noget af en uventet ekstra opkrævning fra SKAT.

I hendes e-boks lå en besked fra Skattestyrelsen om, at hun skyldte 5769 kroner til statskassen på grund af ændringer i beskæftigelsesfradrag og børnebidrag.

Dermed er Tina Olesen en af de mere end 110.000 danske enlige forsørgere, der tirsdag fik en fejlagtig opkrævning fra SKAT.

5.769 kroner ude at flyve

Tirsdag aften var Tina Olesen dog endnu ikke blevet opmærksom på, at opkrævningen var en fejl.

Så i stedet for at vente på, at første opkrævning automatisk blev betalt i løbet af januar, benyttede hun sig af muligheden for at betale udeståendet straks.

- Jeg tænkte jeg bare ville have det ud af verden. Jeg havde lidt ekstra på min budgetkonto, som jeg bruger til at betale regninger, så dem overførte jeg straks. To timer senere læste jeg på eb.dk, at opkrævningen var en fejl, lyder det frustreret fra Tina Olesen.

Handicaphjælperen forsøgte straks at kontakte sin bank for at standse overførslen. Men det var for sent.

- Jeg ringede så til SKAT i dag. De kunne ikke oplyse mig om, hvornår jeg kan få mine penge tilbage. Det er lidt en omvendt verden, når det er SKAT der skylder os penge. Det er noget svineri, lyder kritikken fra Tina Olesen, der er alenemor til fire.

Læserstorm

Siden skatte-mailen blev sendt til de enlige forsørgere tirsdag eftermiddag, har Ekstra Bladet modtaget flere hundrede henvendelser fra frustrerede forældre.

Nogle har ikke lukket et øje hele natten i frustration over den store ekstra regning, mens andre frustreret har hevet sig i håret, da de fandt ud af, at beløbet ikke skulle være betalt, og nu ikke ved, hvornår pengene går tilbage på deres konti.

Onsdag formiddag har Skattestyrelsen via flere medier forsøgt at kommunikere, at der er tale om en fejl, ligesom man på SKAT's hjemmeside samt på en telefonsvarerbesked på SKAT's supportlinje oplyser om fejlen.

Men mails om konkret information er endnu ikke blevet sendt direkte ud til de berørte danskere.

Ekstra Bladet har onsdag eftermiddag været i kontakt med Skattestyrelsens presseafdeling. Her oplyser man, at man arbejder på højtryk for at sende konkret information om fejlen ud til de berørte danskere.