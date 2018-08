Betjent blev hyldet over hele verden: Nu er der nyt i sagen

Den kvindelige politibetjent Celeste Ayala fra Argentina sad i sidste uge vagt på et lokalt hospital, da hun pludselig hørte barnegråd.

Gråden kom fra et spædbarn, der netop var ankommet på hospitalet. Drengen var blevet fjernet var sin mor og så efter sigende underernæret ud.

Personalet på afdelingen var travlt beskæftiget, og eftersom hun selv er mor til en lille pige, spurgte hun lederne på hospitalet, om hun måtte sidde med drengen og amme ham.

Hun fik grønt lys, og så snart hun begyndte at amme drengen, faldt han til ro.

Kollegaen Marcos Heredia tog et billede, som han efterfølgende lagde på Facebook med teksten:

’Jeg vil gerne offentliggøre denne store kærlighedsgestus, du gjorde i dag for denne lille baby, som du ikke kendte, men over for hvem du ikke tøvede med at handle som en mor’.

Opslaget er nu gået viralt, og flere roser hende nu for sin heltemodige gerning.

Celeste Ayalas arbejdsgivere var så imponeret af hendes aktion, at de nu har forfremmet hende fra betjent til sergent.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt The Guardian.

Cristian Ritondo, der er sikkerhedsansvarlig i Buenos Aires-provinsen, har efter forfremmelsen delt et opslag på Twitter, hvor han takker Celeste Ayala.

Hoy recibimos a Celeste, la oficial que amamantó a un bebé en el Hospital de Niños de #LaPlata para notificarle su ascenso. Queríamos agradecerle en persona ese gesto de amor espontáneo que logró calmar el llanto del bebé. La policía que nos enorgullece, la policía que queremos. pic.twitter.com/8aBp0Xj4Zj — Cristian Ritondo (@cristianritondo) 17. august 2018

'Vi ville gerne takke dig ansigt til ansigt for den gestus af spontan kærlighed, som formåede at berolige babyen. Det er den slags politi, vi er stolte af, det politi vi gerne vil have'.