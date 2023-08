Betjent dræber 25-årig kvinde

En britisk politimand er nu blevet dømt for at køre en 25-årig kvinde ned med døden til følge

En engelsk politibetjent er idømt tre års fængsel, efter at have påkørt en 25-årig kvinde.

En betjent fra Bixton i det sydlige London er idømt tre års fængsel efter at have påkørt og dræbt 25-årige Shante Daniel-Folkes.

Uheldet indtraf d. 9. juni 2021, men der er først for nyligt faldet dom i sagen, hvor politibetjenten Nadeem Patel påkørte Shante Daniel-Folkes og dræbte hende, beretter Daily Mail.

Nadeem Patel og Gary Thomson kom kørende i hver deres patruljebil på Stockwell Road, Brixton i det sydlige London.

Gary Thomson førte an med cirka fire sekunders mellemrum mellem ham og Nadeem Patel, mens Thomson kørte forbi Shante Daniel-Folkes, endte Nadeem Patel med at ramme Shante med en fart på 85km/t.

Thomson havde både aktiveret sirener og blå blink, mens Patel havde slukket sit blå blink, og havde kun sirener tændt på sin bil.

Politibetjent Nadeem Patel havde kørt 130km/t lige inden påkørslen og fik bremset ned til 85km/t, desværre var det ikke nok, og det endte med at koste Shante Daniel-Folkes livet. Hun blev slået bevidstløs ved påkørslen, og blev erklæret død da ambulancen kom frem til hende.

Erklærer sig skyldig

I februar i år erklærede den 28-årige Nadeem Patel sig skyldig i 'causing death by dangerous driving.'

Patel modtog sin dom på tre års fængsel samt forbud mod at køre i 54 måneder.

Den anden politibetjent, 30-årige Gary Thomson, blev frikendt for farlig kørsel, men dømt for hensynsløs kørsel, og modtog en bøde på 500 pund, fem strafpoint og skulle betale sagsomkostningerne på 500 pund.

Efter dommen blev afsagt påtalte dommeren i sagen muligheden for at kigge på, hvor hurtigt betjente må køre under udrykning. Dommeren henviser til, at der ikke er nogle klar guide til, hvor hurtigt betjente må køre når de kører udrykning.

Det bliver yderligere påtalt, at man ikke kan køre motorvejskørsel i et tæt beboet område, som Brixton er.