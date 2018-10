Betjent dræbte sort teenager med 16 skud: Nu har han fået sin dom

En følelsesladet sag fik fredag sit endeligt i en domstol i den amerikanske delstat Illinois, da betjenten Jason van Dyke af en jury blev kendt skyldig i drab på en 17-årig teenager i Chicago i oktober 2014.

Sagen tiltrak sig hurtigt opmærksomhed, efter den blev rejst. Der er tale om et forløb, hvor en hvid betjent skød og dræbte den sorte, 17-årige Laquan McDonald med 16 skud fra sin tjenestepistol.

Det har pårørende og alle andre kunne se med egne øjne på en video af drabet, der blev kendt, da sagen begyndte.

Jason van Dyke affyrede sine skud over 15 sekunder mod Laquan McDonald, der bar en kniv og var på vej væk fra betjentene på stedet i gang, da han blev skudt.

Drabet på den 17-årige teenager fik for alvor sindene i kog i Chigago. Foto AP/Ashlee Rezin

Anklagemyndigheden ønskede Jason van Dyke dømt for det, der i USA kaldes drab af første grad - "first degree murder". Det betyder, at der var tale om et bevidst og planlagt drab.

Dommer Vincent Gaughan gjorde dog juryen opmærksom på, at den også kunne kende ham skyldig i drab af anden grad - "second degree murder". Det betyder, at der var tale om et bevidst men ikke planlagt drab.

Juryen valgte at kende van Dyke skyldig for drab af anden grad. Det betyder oftest en dom på mindre end 20 års fængsel. Det står i kontrast til drab af første grad, der kan give op til livstid.

Sagen er også usædvanlig, da det er første gang i over 50 år, at en betjent i Chicago dømmes for handlinger i tjenesten.

Laquan McDonalds gravsten. Foto: AP/Martha Irvine

