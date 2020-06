Betjent løsladt efter Floyd-drab

Ifølge advokat Earl Grey havde Thomas Lane ikke andet valg end at følge betjent Derek Chauvins instruktioner under den fatale anholdelse af George Floyd. Video: AP

En af de fire betjente, som er blevet sigtet i forbindelse med George Floyds død i USA, er nu blevet løsladt mod kaution. Det skriver flere amerikanske medier.

Der er tale om den 37-årige Thomas Lane.

Betjenten løslades mod at betale en kaution på 750.000 dollar.

Lanes advokat Earl Grey har tidligere udtalt til blandt andet New York Times, at Lane ikke havde noget andet valg end at følge instruktionerne fra den mere erfarne betjent Derek Chauvin.

Det var Chauvin, som efter anholdelsen af George Floyd anbragte sit knæ på Floyds nakke, hvilket medførte døden.

Dødsfaldet har udløste voldsomme demonstrationer i USA og mange steder i verden har demonstranter vist deres foragt for racediskrimination og politivold.