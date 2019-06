Betjent stjal pung fra død mands lomme: Nu skal han i fængsel

En 47-årig politibetjent skal i spjældet efter at have stjålet penge fra en død

Selvom man er politibetjent, kan man stadig være på den forkerte side af loven.

Således er den 47-årige politimand Paul Wallace nu ikke længere at finde på politistationen Humberside i Storbritannien.

Han er nemlig blevet fængslet for at have stjålet 65 pund svarende til mere end 500 kroner fra en død mand.

Efterfølgende forsøgte Wallace at dække over tyveriet. Den samlede straf er 15 måneders fængsel.

Det skriver BBC.

Plantede pengene

Betjent Wallace var i første omgang tilknyttet som 'liaison officer' efter mandens pludselige død i juni 2015.

En 'liaison officer' er i Storbritannien den politibetjent, der har ansvaret for kontakt med familien, mens en efterforskning finder sted.

Politibetjenten havde forsøgt at dække over tyveriet ved selv at placere 65 pund på politistationen, hvorefter han opfordrede en kollega til at lede efter dem.

Det skete på baggrund af en klage fra den afdødes kone.

I retten kom det nemlig frem, at Wallace havde tilbageholdt flere af familiens ejendele - heriblandt den afdødes brune pung.

Da pungen blev returneret, undrede den afdødes kone sig over, 'at der ikke var kontanter i pungen, da han ellers altid plejede at have penge i pungen'.

- Ærlighed og integritet er afgørende kvaliteter, når det kommer til at udføre politiarbejde og servicere offentligheden, siger Matt Baldwin, head of professional standards hos Humberside Police.

Paul Wallace erklærede sig desuden skyldig på stedet.