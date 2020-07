Betjent suspenderet: Knæler på sort mands hals

En politibetjent i London er blevet suspenderet, efter at videooptagelser, der viser ham knælende på hovedet og nakken af en sort mand, er blevet delt på internettet.

- Giv slip på min hals, råber den 45-årige mistænkte. Han blev anholdt af politiet, da han var i besiddelse af en kniv et offentligt sted i Islington, London.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

- Jeg var bekymret for, at han ville dø. For det var sådan, George Floyd døde, sagde et øjenvidne ifølge BBC.

- Han var på jorden og i håndjern, så hvad er grunden til at lægge et knæ på hans nakke, spørger øjenvidnet, der filmede hændelsen.

Den mistænkte blev herefter frigjort fra håndjernene og fortsatte med at tale med betjentene.

Undersøgelse iværksat

Vicekommissær Steve House fra Londons hovedstadspoliti kalder optagelserne 'ekstremt foruroligende' og siger, at nogle af de anvendte metoder i videoen skaber stor bekymring.

- Det undervises man ikke i en politiuddannelse, siger han endvidere.

Steve House fortæller, at en af betjentene er blevet suspenderet, og at den anden er blevet fjernet fra operationel tjeneste, men ikke suspenderet på dette tidspunkt.

Londons borgmester, Sadiq Khan, opfordrer til en hurtig og grundig undersøgelse af, hvad han beskriver som en 'bekymrende' hændelse.

'Det er vigtigt, at der fortsat er tillid til vores politi blandt samfundets borgere, siger Khan på Twitter.

Metropolitan Police har iværksat en undersøgelse, der varetages af den uafhængige politimyndighed.