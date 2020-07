Betjente i USA fyret for at gøre grin med sort mands død

Flere amerikanske betjente er blevet fyret efter at have gjort grin med en sort mands død.

Det sker, efter at tre betjente delte flere billeder af dem selv, hvor de grinende genopfører et kvælertag med armen bagfra, ligesom det en gruppe betjente brugte til at tilbageholde 23-årige Elijah McClain, der senere døde på hospitalet.

I alt er tre betjente fra delstaten Colorado i USA blevet fyret, mens en er trådt tilbage.

Vanessa Wilson, der er konstitueret politichef i Denver-forstaden Aurora, kalder på et pressemøde fredag lokal tid betjentenes handlinger for 'forkastelige'.

- Jeg væmmes helt ind i hjertet, siger Vanessa Wilson.

De fyrede betjente er offentliggjort som Jason Rosenblatt, Erica Marrero og Kyle Dittrich. En fjerde betjent ved navn Jaron Jones fratrådte sin stilling tirsdag.

På et af billederne ses Dittrich og Jones genskabe et greb om halspulsåren, mens en grinende Marrero står i nærheden.

Billederne, der blev frigivet af myndighederne fredag, er alle taget tæt på det område, hvor tilbageholdelsen fandt sted i august 2019.

Rosenblatt, der var blandt de betjente, som holdt Elijah McClain, blev fyret for at svare 'HaHa', da han modtog billedet.

23-årige Elijah McClain blev stoppet af politiet, mens han gik langs en gade i byen Aurora. Han var ubevæbnet og havde ikke begået nogen forbrydelser, men blev stoppet, fordi politiet havde modtaget anmeldelser om en mand, der opførte sig mistænkeligt.

Efter at have kæmpet med at få lagt McClain i håndjern greb betjentene fat om McClains hals bagfra og pressede halspulsåren.

Ifølge lydoptagelser frigivet af politiet sagde McClain flere gange under tilbageholdelsen, at han ikke kunne trække vejret.

Paramedicinere ankom til stedet 15 minutter senere og indsprøjtede ham med det beroligende stof ketamin.

Elijah McClain fik efterfølgende hjertestop på vej til hospitalet, hvor han blev lagt i respirator. Han døde nogle dage senere.

En lokal anklager nægtede dengang at sigte politiet eller paramedicinerne under henvisning til en obduktionsrapport, der angav årsagen til dødsfaldet som ukendt.

Det amerikanske forbundspoliti (FBI) og det amerikanske justitsministerium har indledt en efterforskning i forbindelse med dødsfaldet.