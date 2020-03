Betjente tjekker lukket storcenter

For tre år siden åbnede Esbjergs storcenter Broen for enden af Kongensgade i Esbjerg med pomp og pragt.

Tre-års fødselsdagen i begyndelsen af april bliver til gengæld ikke fejret med fest og farver, efter at regeringen har valgt at lukke alle storcentre i landet.

- Festen er helt aflyst. Vi havde planlagt en hel masse arrangementer i forbindelse med fødselsdagen. Men det bliver ikke til noget nu, siger centerchef Janni Baslund Dam til Ekstra Bladet.

Janni Baslund Dam, centerchef. Foto: Christer Holte

Onsdag formiddag rullede gittersikringen ned foran stort set alle de 60 butikker i centeret. Kun Kvickly, apoteket og en restaurant med takeaway-mad holder skansen i den store bygning, som hurtigt blev helt tom for mennesker.

To betjente tog lige en rutinemæssige runde i Broen for at tjekke, at alle butikkerne nu også var lukket, således som regeringen har krævet.

Betjente på rutinemæssig patrulje i det nu stort set lukkede storcenter Broen i Esbjerg. Foto: Christer Holte

Trist og alvorligt

- Det er meget trist og meget alvorligt for alle. Både her på Broen og samfundet. Men vi er en stor familie i Broen, og vi vil kæmpe sammen. Jeg skal i dag have møde med ejerkredsen, hvor vi blandt andet skal drøfte, hvordan vi kan hjælpe butikkerne med huslejen, siger Janni Baslund Dam til Ekstra Bladet.

Stort set alle butikker i Broen er nu lukket. Foto: Christer Holte

I chokolade-forretningen Frellsen er den daglige leder Susanne Stephansen også ved at lukke ned. Overalt i butikken står smukt indpakkede påskeæg og chokoladeæsker med alskens lækkerier.

- Jeg er bange for, at vi brænder inde med de fleste af vores påskevarer. Påsken er den største tid på året for os. Jeg tror ikke på, at storcentrene må åbne igen om 14 dage. Men lad os nu se, siger Susanne Stephansen.

Forarget over folks opførsel

Susanne Stephansen lægger ikke skjul på, at hun er forarget over folks opførsel i centret de seneste dage.

Susanne Stephansen er forarget over folks opførsel i centeret de seneste dage. Foto: Christer Holte

- Folk er selv skyld i, at regeringen nu har valgt at lukke os ned. De har opført sig fuldstændig som på deres normale fridage. Gågaden har været fuld af mennesker, og her i butikken har familier slået sig ned ved bordene. Børnene har rendt rundt alene over det hele, og jeg har undret mig over, hvor forældrene har været henne. Det er mit helt personlige indtryk, at mange slet ikke har forstået alvoren i det her. Jeg bakker derfor helt og aldeles op om regeringens nye tiltag, siger Susanne Stephansen til Ekstra Bladet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

KUNSTNER LAVER HOLD AFSTAND-KLISTERMÆRKE

Kunstneren Lotte Lambæk fra Esbjerg kommer ud fra Kvickly i Broen med favnen fuld af varer. Hun har netop lavet et klistermærke med påskriften: Pas På Hinanden - Hold Afstand.

- Jeg er så træt af, at folk nærmest står i ens nakke. Selv når jeg er ude i skoven, løber mange alt for tæt på en. Vi skal jo netop holde afstand for ikke at smitte hinanden. Så nu har jeg lavet dette klistermærke - som en opfordring. For det giver jo en dårlig stemning, når man beder folk flytte sig væk fra en, mener Lotte Lambæk.

Den vestjyske kunstner Lotte Lambæk har lavet et klistermærke for at holde folk på afstand. Foto: Christer Holte

Den vestjyske kunstner har allerede fået flere henvendelser fra nær og fjern fra blandt andet virksomheder og organisationer, som gerne vil gøre brug af logoet og teksten.

- Det er helt overvældende med den store interesse. Folk må bruge det, som de vil. Jeg skal ikke tjene noget på det her. Det er en del af min natur at tegne, når jeg bliver stresset eller påvirket af noget, fortæller Lotte Lambæk, som også har skrevet om sagen på Facebook.