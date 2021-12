Den amerikanske skuespiller Betty White er død. Hun blev 99 år gammel.

Det skriver flere internationale medier herunder TMZ og Rolling Stone.

Ifølge TMZ er hun gået bort fredag morgen.

Den legendariske skuespiller har haft en mangeårig karriere, hvor hun blandt andet har modtaget seks Emmy Awards og været nomineret 12 gange.

Hun ville have fyldt 100 år 17. januar 2022.

Betty White har været på skærmen i mere end otte årtier og er formentlig mest kendt for sin rolle som Rose Nylund i serien 'Golden Girls' fra 1985 til 1992.

Derudover spillede hun også med i 'Hot in Cleveland' i en alder af 92.

Hendes nære ven og agent, Jeff Witjas, fortalte til magasinet People, at 'selv om Betty næsten var 100, havde han troet, at hun ville leve for evigt'.