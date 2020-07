Bevæbnede mænd dræber 24 i Mexico

24 mennesker er blevet dræbt i et væbnet angreb på et rehabiliteringscenter for stofmisbrugere i den centrale mexicanske by Irapuato.

Yderligere syv personer er blevet såret i det fatale skyderi på centret i Irapuato i delstaten Guanajuato.

Det oplyser det mexicanske politi onsdag.

Det er det andet angreb af den slags, der finder sted i Irapuato inden for en måned.

6. juni blev ti mænd dræbt, da bevæbnede mænd ligeledes åbnede ild på et rehabiliteringscenter for misbrugere i Irapuato.

Det står ikke umiddelbart klart, om der er tale om det samme center.

Delstaten Guanajuato, der er et knudepunkt for Mexicos bilproduktion, er blevet et brændpunkt for den voldsomme bandevold, som præsident Andrés Manuel López Obrador har lovet at stoppe.

Billeder fra stedet, som politiet har delt med lokale journalister, viser mindst 11 blodige lig, der ligger i et lokale.

Angrebet er et af de værste massedrab i Mexico, siden præsident Andrés Manuel López Obrador tiltrådte for 19 måneder siden.

Sidste år satte Mexico en uhyggelig rekord med flere end 34.000 drab på et år.

Det er det højeste antal, siden myndighederne begyndte at lave en samlet opgørelse over drab i 1997.

Antallet af dræbte i Mexico har været højt siden 2006, hvor den daværende præsident, Felipe Calderon, indledte en militær offensiv mod landets narkokarteller.

Det fik antallet af drab til at eksplodere.

Rehabiliteringscentre er jævnligt mål for kriminelle bander, der bekriger hinanden for at vinde områder, hvor de kan handle med narkotika.

I august sidste år blev mindst 26 mennesker dræbt i et angreb begået af mistænkte bandemedlemmer på en bar i den sydlige havneby Coatzacoalcos.

Her stormede bevæbnede mænd en stripbar, hvor de skød omkring sig. Derefter blokerede de alle udgange og satte ild til stedet.

Mange af ofrene var angiveligt dansere, som arbejdede på stedet.