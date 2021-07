Bezos tilbyder milliardrabat for at hjælpe USA til Månen

Den amerikanske milliardær Jeff Bezos har fortsat forhåbninger om at spille en afgørende rolle i USA's planer om at besøge Månen igen.

Amazon-stifteren har således tilbudt det amerikanske rumagentur, Nasa, en rabat på to milliarder dollar på et potentielt rumskib.

Til gengæld vil Bezos med sit rumselskab, Blue Origin, have lov til at konkurrere med Tesla-stifteren Elon Musks selskab, SpaceX, om at levere det rumskib, der efter planen skal sende amerikanske astronauter til Månen.

SpaceX fik i april opgaven om at bygge et rumskib, der så tidligt som i 2024 kan stå bag en amerikansk månerejse.

Dengang blev et tilbud fra Blue Origin afvist. En af Nasas forklaringer var, at agenturet ikke havde råd til at lade to selskaber konkurrere om opgaven.

Det er derfor, at Bezos nu melder sig klar med en klækkelig rabat.

- Nasa gik væk fra den oprindelige strategi med to leverandører på grund af udfordringer med budgettet. Det her tilbud fjerner den forhindring.

- Uden konkurrence kommer Nasas kortsigtede og langsigtede måneambitioner til at blive forsinket, og det vil samtidig blive dyrere. Det tjener ikke nationens interesse, lyder det i et brev fra Bezos til Nasa.

SpaceX's kontrakt med Nasa har en værdi på næsten tre milliarder dollar.

Aftalen er en del af USA's Artemis-program. Programmets formål er at bruge erfaringerne fra en ny månerejse til at kunne sende en bemandet mission til Mars på et tidspunkt i løbet af 2030'erne.

Turen til Månen skal efter planen foregå ved, at der sendes fire astronauter op i rummet i et rumskib fra Nasa. To af dem vil herefter blive overført til et rumskib fra SpaceX, der flyver dem resten af vejen til Månen.

Det er de planer, som Jeff Bezos nu ønsker at blive en del af.

Bezos, der er verdens rigeste mand, fuldendte i sidste uge en tur til rummet af omkring ti minutters varighed i et fartøj fra selskabet Blue Origin.

Der var senest astronauter på Månen i 1972.