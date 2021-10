Bezos-virksomhed anklages for giftigt arbejdsmiljø

Kritikken hagler ned over virksomheden i en lang række anklagepunkter

21 nuværende og tidligere medarbejdere fremlægger en lang række kritisable arbejdsforhold hos Amazon-millardæren Jeff Bezos.

Det drejer sig om milliardærens rumfartsvirksomhed, Blue Origin, og anklagerne går på alt fra problematisk sprogbrug til kønsdiskrimination og for hårdt arbejdspres i et brev via det amerikanske medie Lioness.

'Blue Origin er heldige med, at intet er gået galt endnu,' siger en ingeniør, der er medunderskriver.

'Babydoll'

Underskriverne beretter om diskrimination af kvinder på arbejdspladserne, der er fordelt over flere lande og i alt har 3600 ansatte.

De nævner blandt andet, at andelen af mænd på bestemte ledelsespladser kan være helt op til hundrede procent, ligesom en højtstående leder er blevet indberettet til hr-afdelingen for seksuel chikane, men endte med at blive tildelt en plads i ansættelsesudvalget.

Medarbejderne beskriver også, hvordan en anden tidligere leder brugte ord som 'babygirl', 'baby doll' og 'sweetheart' over for kvindelige ansatte og spurgte ind til detaljerne i deres kærlighedsliv. Underskriverne påpeger i samme forbindelse lederenss tætte relationer til Jeff Bezos.

Presser de ansatte

Foruden en sexistisk kultur, hvor kvinder ifølge underskriverne trynes, mens mænd forfremmes og hyldes, fremlægger de en brutal ledelseskultur, hvor medarbejderne skal presses til det yderste.

'Tidligere og nuværende medarbejdere har haft oplevelser, der kun kan beskrives som dehumaniserende, og de er rædselsslagne for de potentielle konsekvenser ved at sige fra over for den rigeste mand på planeten,' står der i skrivelsen.

De beskriver, hvordan medarbejderne som regel er meget dedikerede, da mange har drømt om at arbejde med rumfart hele deres liv, men at de er blevet kørt psykisk helt ned og nogle har haft perioder med selvmordstanker.

De frygter, at der en dag kan ske fatale fejl, fordi medarbejderne er så pressede. Flere af underskriverne fortæller i Lioness, at de aldrig selv ville flyve i et rumfartøj fra Blue Origin.

Bezos-virksomhed anklages for giftigt arbejdsmiljø Se det ske: Jeff Bezos raket bliver affyret fra Texas, 20/7-21

Nultolerance

Efter anklagerne er blevet fremsat, går en talsperson fra virksomheden ifølge New York Times i rette med flere af punkterne.

'Blue Origin har nultolerance over for diskrimination eller chikane af enhver slags. Vi tilbyder flere kanaler for vores ansatte, inklusiv en anonym hotline, der er åben 24/7,' siger talspersonen ifølge mediet.

Til anklager om, at virksomheden dækker over manglende sikkerhed i forbindelse med deres rumfart og testflyvninger, siger talspersonen:

'Vi står ved vores sikkerhedsjournaler og tror på, at 'New Shepard' (Blue Origins' rakettype, red.) er det sikreste rumfartøj, der nogensinde er blevet designet eller bygget.'