Bianca nægter at tage coronagebyr

Bianca Wessel forstår ikke frisører og andre skønhedsbehandlere, som kræver ekstra penge for at leve op til de krav, sundhedsmyndighederne stiller for, at de kan holde åbent, mens coronavirussen stadig raser.

- Det er fjollet. Nu har vi endelig fået lov at åbne igen, og så må vi æde den omkostning i stedet for at irritere og genere kunderne, som vi bare risikerer vælger at gå et andet sted hen, siger den 42-årige indehaver af to skønhedssaloner, hvor man både kan få ordnet hår, negle og ansigt, og en tattooshop til Ekstra Bladet.

Hun tilføjer, at hun i forvejen brugte maske, når hun for eksempel udførte spraytanbehandlinger, og det undrer hende, at nogle af hendes konkurrenter ser på de midlertidige retningslinjer så tungt.

Ekstra Bladet har fået henvendelser fra flere læsere, som har måttet hoste op med lidt ekstra for at lade lokkerne falde, fordi deres frisør må afholde udgifter til værnemidler, håndsprit og ekstra rengøring.

Der er blevet monteret plastikrude mellem kunden og behandleren, når der skal fikses negle i skønhedssalonen Lækker. Foto: Privat

En nordjysk kvinde har for eksempel betalt 25 kroner ekstra i såkaldt hygiejnegebyr til sin damefrisør. Det synes hun er meget, skriver hun i en mail til Ekstra Bladet.

De går ifølge kvinden til 'handsker, afspritning m.m. og ekstra rengøring af stole og sakse mellem kunder'.

'Der kommer selvfølgelig ikke så mange kunder ind om dagen på grund af tid til ekstra rengøring m.m., men det kan jeg ikke helt se kan være mit problem', bemærker kvinden, som tilføjer, at hun overvejer at skifte til sin gamle damefrisør igen.

Plastikken rundt om briksen bliver skiftet ud mellem kunderne i skønhedssalonen Lækker. Foto: Privat

Debatten om hygiejnegebyrer i de liberale erhverv har også fået flere til tasterne. En mand fra Køge synes, det er helt rimeligt, at hans hustru midlertidigt har indført et gebyr på 20 kroner i sin salon. Blandt andet, fordi 'hun er alene og ingen ansatte' har, har lidt et indtjeningstab siden 18. marts frem til 20. april på knap 20.000 kroner efter kompensationspakker på 23.000 kr.

De faste udgifter kan hun ifølge manden ikke få dækket, da de ligger under minimums grænsen.

'I forbindelse med genåbningen har hun måtte investere i værnemidler, rengøringsmidler, samtidig har hun måtter skære ned på antal kunder pr. dag, da hun skal afsætte tid mellem kunderne til rengøring, så indtjeningstabet fortsætter, da hun ikke vil kunne behandle samme antal kunder pr. dag som før COVID-19', skriver manden, som tilføjer, at de 20 kroner pr. kunde knap nok dækker udgiften til et mundbund.

'Et mundbind koster 15 kr. inkl. moms og af sikkerhedsmæssige hensyn bruger hun det selv og kunden bliver også tilbudt mundbind. Mundbindet genbruges ikke efter behandling, ergo er der allerede en ekstraomkostning på 10 kr. pr. behandling', fortsætter manden, som understreger, at vi bør støtte det trængte erhvervsliv.

Ekstra Bladet har været i kontakt med frisørgemalen, som ikke ønsker sit navn i spalterne, men står ved sine synspunkter og tilføjer, at de sikkerhedsforanstaltninger, som for eksempel frisører tager, er til kundernes bedste.

Dejligt med mere håndvask

Tilbage i københavnsområdet fortæller Bianca Wessel, at hun er så begejstret for at få lov at trække i arbejdstøjet igen, at hun ikke kan hidse sig op over ekstraregningen for det omfattende udstyr, som skal hindre smittespredning.

- Jeg synes faktisk, det er rart, at folk er begyndt at vaske hænder og gå højere op i hygiejnen i samfundet, siger Bianca Wessel.

Når det kommer til Bianca Wessels tattooshop, så fulgte man i forvejen strenge sundhedsmæssige krav, så det har ikke været nogen stor omvæltning fra før nedlukningen af landet.

Selvom hun med glæde følger sundhedsmyndighedernes anvisninger, konstaterer hun, at coronavirussens indtog i verden har vendt op og ned på mange ting.

- Før blev vi belært om at bruge mindre plastik og engangsemballage. Det var før corona, for nu smider jeg godt nok mange engangsservietter i skraldespanden. Det gælder også engangshandsker og andet udstyr, som alt sammen kommer i plastikemballage.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund til de nye gebyrer.