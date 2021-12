Corona-epidemien har endnu engang ramt USA hårdt.

Præsident Joe Biden advarer nu de uvaccinerede i dystre vendinger.

- For de uvaccinerede, vi ser ind i en vinter med alvorlig sygdom og død, sagde Joe Biden torsdag på et pressemøde ved CDC (red.Centers for Disease Control and Prevention.)

Det skriver The Guardian.

Allerede presset

Flere stater har allerede et presset sundhedsvæsen, efter smittetallene er steget kraftigt efter Thanksgiving-ferien. Juledagene og nytårsaften forventes at få smitten til at stige endnu mere.

- Vi forventer en øgning i hospitalsindlagte, en øgning af dødsfald og et øget pres på vores sundhedssystem, sagde Celine Gounder, epidemilog ved New York University.

Som mange andre lande i verden oplever USA en stigende smitte med omikron. I denne uge er omkring tre procent af covid tilfældene smittet med omikron-varianten, ugen før var det kun 0,4 procent.

New York er en af staterne, hvor man oplever flere og flere tilfælde. Her er det en kø til test i New York City. Foto: Jeenah Moon/Ritzau Scanpix

Test hver dag

Ifølge Gounder og de amerikanske myndigheder er det usikkert, hvilken variant der kommer til at være den dominerende i USA, modsat herhjemme i Danmark, hvor man forventer, at omikron bliver den dominerende variant i løbet af de næste par uger.

Ifølge Bidens plan for at forhindre spredningen med omikron kommer det ikke på tale lave vidtrækkende restriktioner, som hjemsendelser og midlertidige nedlukninger.

Celine Gounder opfordrer i stedet til, at man tester oftere og sekventerer testresultaterne mere, så man har en indikation af, hvilke varianter der spreder sig

USA har på nuværende tidspunkt haft 800.000 dødsfald med corona siden pandemiens start. Én procent af dem over 65 har mistet livet.