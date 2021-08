Biden har fået ny hemmelig coronarapport

En hemmeligstemplet rapport om coronapandemien er tirsdag aften landet på Joe Bidens skrivebord. Det skriver AFP.

Rapporten, som er udarbejdet af amerikanske efterretningstjenester, ser nærmere på, hvor og hvordan coronapandemien startede, men kommer dog ikke med nogle klare svar - blandt andet fordi Kina ikke har leveret den ønskede information.

Ifølge AFP er omdrejningspunktet for rapporten, om coronavirusset er overført fra dyr til mennesker, som er den brede opfattelse, eller om pandemien i virkeligheden startede på et laboratorie i Wuhan. Men lige præcis dette spørgsmål er der ifølge AFP ikke et entydigt svar på i rapporten.

Det er Joe Biden selv, der har bestilt rapporten, og dele af den ventes at blive offentliggjort i løbet af de kommende dage, fortæller to unavngivne myndighedskilder.

Flere end fire millioner mennesker har mistet livet som følge af coronapandemien, og økonomier verden over er blevet helt eller delvist lammet af gentagne nedlukninger. Herhjemme er flere end 2500 mennesker afgået med coronavirus i kroppen.

Artiklen opdateres...