Biden hastet i sikkerhed

Sikkerhedsfolkene omkring den amerikanske præsident, Joe Biden, fik fart på, da et fly krænkede luftrummet nær præsidentens sommerhus i Rehoboth Beach i Delaware.

Biden blev hastet til en brandstation i området, skriver Fox News.

'Et mindre privatfly fløj ind i et luftrum med restriktioner. Alt tyder på, at det var ved en fejl. Her blev der taget nogle forholdsregler'.

'Der er ingen trussel rettet mod præsidenten eller hans familie', har Det Hvide Hus udtalt til en række journalister.

Ifølge en journalist fra CBS er Biden blevet set i sin præsidentbil. Desuden skulle nogle have set to militærfly flyve lavt over byen.

Det forventes, at der vil komme en officiel udtalelse snarest.