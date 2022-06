Biden: - Jeg er rystet

Den amerikanske præsident, Joe Biden, kalder sagens beslutning fra den amerikanske højesteret for 'chokerende'

Det var en tydeligt rystet Joe Biden, der her til aften reagerede på den amerikanske højesterets beslutning om at omgøre Roe versus Wade, der siden 1973 har sikret amerikanske kvinder retten til abort.

- I dag har højesteret fjernet en grundlovssikret ret for mange amerikanere. Det er en sørgelig dag for landet og for retssystemet, sagde Joe Biden.

Præsidenten mistede tråden flere gange under den korte tale, hvor der også blev skudt med skarpt efter den tidligere præsident Donald Trump.

- Det var tre dommere udnævnt af Donald Trump, der nu har fjernet en fundamental ret for flere kvinder, sagde Joe Biden.

Præsidenten fremhævede, at tidligere republikanske præsidenter som Ronald Reagan, George Bush senior og George Bush junior har respekteret Roe versus Wade-afgørelsen.

Præsidenten sagde, at han fremadrettet vil gøre alt, hvad der står i hans magt for at sikre de amerikanske kvinders frihed og privatliv. Slutteligt kom præsidenten med en bøn til det amerikanske folk - demonstrationer og protester skal foregå fredeligt.

- Det her er ikke ovre, afsluttede præsidenten, der tilføjede, at han vil komme med en uddybende udtalelse en af de kommende dage.