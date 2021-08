Biden når vaccinemål midt i ny coronabølge

USA har mandag nået præsident Joe Bidens mål om, at 70 procent af den voksne befolkning har fået mindst et stik mod coronavirus.

Det sker, samtidig med at den seneste virusbølge i USA har bragt antallet af coronarelaterede indlæggelser op på det højeste niveau siden sidste sommer.

I delstaten Florida, hvor der bor omkring 22 millioner, var der søndag mere end 10.000 mennesker indlagt med corona.

I Louisiana har guvernøren genindført krav om mundbind indendørs, efter at antallet af coronapatienter også her er steget. Og i Arkansas er der meldinger om det højeste antal indlægger under hele pandemien.

Antallet af nye smittede er også stigende. Siden lørdag har der været omkring 72.000 daglige smittetilfælde, oplyser USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) mandag på et pressemøde.

- Selv om vi desperat forsøger at gøre en ende på pandemien, er covid-19 tydeligvis ikke færdig med os. Derfor skal vores kamp vare lidt længere, siger CDC-direktør Rochelle Walensky mandag.

De voksende coronatal, der primært skyldes smittespredning med den mere smitsomme Delta-variant, vækker bekymring hos CDC, selv om USA's vaccineudrulning igen går den rigtige vej efter at have været faldet i tempo.

Biden havde oprindeligt sat vaccinemålet på 70 procent til 4. juli - USA's uafhængighedsdag.

Men faldende vaccinerater blandt yngre mennesker, folk med lave indkomster samt i de konservative regioner i sydstaterne og i Midtvesten gjorde, at målet ikke blev nået.

De seneste uger er det daglige antal personer, der lader sig vaccinere, dog steget med knap 70 procent. I alt tre millioner har modtaget deres første stik de seneste syv dage.

60,6 procent af USA's voksne befolkning er fuldt vaccineret. Det svarer til 49,7 procent af den samlede befolkning. Der bor omkring 333 millioner i USA.

Det Hvide Hus opfordrede i sidste uge alle føderale medarbejdere til at lade sig vaccinere eller ugentligt blive testet for coronavirus.