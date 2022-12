USA og Frankrig står sammen om at få udbredt grøn energi på en retfærdig måde.

Det siger de to præsidenter Joe Biden og Emmanuel Macron efter et langt møde torsdag i Washington.

De to ledere pointerer ved et pressemøde, at de er enige om fælles fremstød for at øge udbredelsen af 'ren energi'.

En dyb strid om USA's massive økonomiske støtte til grøn økonomi har spillet en ret stor rolle før og under den franske præsidents besøg i Washington.

Europæerne frygter, at Biden vil give amerikanske virksomheder uretfærdige fordele. På et tidspunkt, hvor også følgerne af Ukraine-krigen og energikrisen giver europæerne store problemer.

- Dette er super aggressivt mod vores erhvervsfolk. Det vil koste mange arbejdspladser i Europa, sagde Macron til medlemmer af Kongressen og amerikanske erhvervsledere kort efter sin ankomst til USA onsdag.

Biden siger dog efter torsdagens møder med den franske leder, at der er enighed om at 'harmonisere' de to landes politik til klima- og erhvervspolitik.

- Vi har drøftet praktiske måder for koordinering, produktion og fornyelse på begge sider, sagde Biden. Udtalelsen kom ved en fælles pressekonference med Macron.

Macron sagde, at EU-landene må arbejde mere og hurtigere, når det gælder grøn energi.