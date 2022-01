Biden sætter 8.500 amerikanske tropper i alarmberedskab

Spændingerne mellem Rusland og Ukraine ser ikke ud til at dø ud lige foreløbig.

I hvert fald har Pentagon på præsident Joe Bidens anvisning sat omkring 8.500 amerikanske tropper i 'øget alarmberedskab' til potentielt at blive sendt til Europa.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Pentagons tiltag kommer, efterhånden som spændingerne mellem Vesten og Rusland er steget over bekymringer om en potentiel russisk invasion af Ukraine.

Der er ikke truffet endelige beslutninger om deciderede udsendelser endnu, lyder det. Foto: Alex Wong/Ritzau Scanpix

Ingen endelig beslutning

Pentagons pressesekretær John Kirby sagde mandag, at der ikke er truffet endelige beslutninger om udsendelser endnu, og at det kun vil ske, hvis Nato ønsker at gøre det, eller 'hvis andre situationer i forbindelse med spændingerne mellem Rusland og Ukraine udvikler sig'.

- Det, det her handler om, er tryghed til vores Nato-allierede, sagde han ifølge AP.

Derudover oplyste pressesekretæren også, at ingen af tropperne skal udsendes til selve Ukraine.

Kigger på Rusland

Ifølge Kirby har den amerikanske forsvarsminister Lloyd Austin anbefalet Joe Biden, at op mod 8.500 tropper skulle forberedes til at kunne sendes til Europa, hvis ikke Ruslands præsident Vladimir Putin nedtrapper sit militære pres på Ukraine.

Biden skulle ifølge AP holde et videoopkald med flere europæiske ledere om den russiske militæropbygning ved grænsen til Ukraine.

Her ville man blandt andet også diskutere reaktioner på en potentiel invasion fra Rusland.

Rusland har samlet omkring 100.000 soldater nær Ukraines grænse og afviser planer om at ville invadere Ukraine.