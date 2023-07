Biden slår alarm: Dæmning tæt på bristepunktet

Mens andre statsledere har fuld fokus på Ukraine under Nato-topmødet, har risikoen for en mulig katastrofe hjemme i USA taget dele af Joe Bidens opmærksomhed.

Wrightsville-dæmning er nemlig ved at nå bristepunktet i delstaten Vermont, der ligger nord for New York City og op til den canadiske grænse.

Sammen med ekstreme regnmængder har det fået den amerikanske præsident til at erklære krisetilstand i delstaten, mens han er i Vilnius til Nato-topmødet.

Dæmningen har nemlig nået sin kapacitetsgrænse, og siden 9. juli har delstaten været ramt af oversvømmelser.

Vandmængderne er dog stabiliseret, lyder det, men vandstanden er fortsat kritisk høj.

Bro kollapset

Store mængder regn i området er medvirkende til de voldsomme oversvømmelser, der blandt andet har fået en jernbanebro over en flod til at kollapse i amtet Windsor, skriver New York Post.

Ifølge CBS News kom der i delstaten svarende til to måneders regn på bare to dage.

Med Bidens erklæring er det helt store maskineri blevet iværksat.

Det betyder nemlig, at Federal Emergency Management Agency (FEMA), et bureau under det amerikanske sikkerhedsdepartement, får bemyndigelse til at iværksætte en række katastrofeberedskaber.

Selvom situationen for nu ser ud til at være i bedring, har myndighederne et stort arbejde med at sikre den kritiske infrastruktur samt lave forebyggende arbejde, hvis regnen vender retur.

Montpelier i Vermont. Foto: Brian Snyder/Ritzau Scanpix

