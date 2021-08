Biden: Står ved min beslutning

- Jeg står ved min beslutning.

Sådan lød meldingen fra den amerikanske præsident Joe Biden på et pressemøde mandag aften dansk tid, som du kan se et uddrag fra herover.

I sin tale understregede præsidenten desuden, at det aldrig var USA's mål at opbygge Afghanistan som nation eller skabe 'et centraliseret demokrati'.

- Vores eneste vigtige mål har hele tiden været at forhindre terrorangreb mod USA. Amerikanske soldater skal ikke dø i en krig, som afghanske soldater ikke selv vil dø i, slår han fast.

Præsidenten erkender dog, at Talibans overtagelse af landet gik hurtigere, end han havde regnet med.

Taliban på indtog

Situationen i Afghanistan er da også eskaleret i et ekstremt hurtigt tempo. De seneste dage har Taliban således indtaget en lang række større byer i landet.

Det hele kulminerede søndag, da gruppen tog kontrol over hovedstaden, Kabul, mens landets præsident, Ashraf Ghani, flygtede ud af landet.

Joe Biden er blevet heftigt kritiseret for sin tavshed vedrørende den hastigt eskalerende situation.

En tavshed, han her til aften brød. Men altså ikke for at beklage sin beslutning om at trække USA ud af landet, hvad mange kritikere ellers har efterlyst.

Især USA's rolle i Afghanistan er således blevet kritiseret på ny i kølvandet på den voldsomme situation. I foråret meddelte den amerikansk-ledede koalition, at den ville trække sig ud af landet, hvorefter en lang række lande - herunder Danmark - fulgte trop.

Siden da har Taliban været på fremmarch.

- Jeg ved, at min beslutning bliver kritiseret. Men jeg vil hellere påtage mig den kritik end at sende den videre til en femte præsident, sluttede Joe Biden også af med at sige på pressemødet, hvorefter han forlod rummet uden at svare på et eneste spørgsmål fra den fremmødte presse.