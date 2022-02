Biden til landsmænd: Forlad Ukraine

Situationen spænder til i Ukraine, og nu kommer USA's udenrigsministerium og den amerikanske præsident Joe Biden med en opfodring til de amerikanere, som opholder sig i det østeuropæiske land.

Det fremgår af en rejsevejledning, der er opdateret fra ministeriet sent torsdag aften dansk tid.

I et interview med den amerikanske tv-station NBC gentager præsident Biden opfordringen og siger, at amerikanske statsborgere bør forlade landet.

- Amerikanske borgere burde forlade landet nu, siger Joe Biden til NBC.

- Det er ikke fordi, vi har med en terrororganisation at gøre. Vi har har at gøre med en af de største hære i verden. Det er en meget anderledes situation, og tingene kan hurtigt gå amok, siger Joe Biden.

Da tv-værten spørger ind til, om Biden vil sende soldater ind i landet for at redde amerikanere i tilfælde af, at russerne invaderer, svarer Biden, at det vil han ikke.

- Det er en verdenskrig, hvis USA og Rusland begynder at skyde på hinanden.

- Vi er i en meget anden verden, end vi nogensinde har været, siger Biden til NBC.