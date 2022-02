Biden: Tror Rusland angriber inden for de næste dage

Den amerikanske præsident mener, at risikoen for en russisk invasion er 'høj'

Det er et spørgsmål om dage, før Rusland invaderer Ukraine.

Det mener den amerikanske præsident, Joe Biden.

I et interview med ABC News for få øjeblikke siden kalder han således risikoen for en forestående invasion for 'høj'.

- Jeg tror, det vil ske inden for de næste dage, siger han til ABC News.

- De har ikke trukket nogen af deres tropper ud. De har rykket flere tropper ind, siger han videre.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Forstå konflikten mellem Rusland og Ukraine.

De er klar

Præsidenten fortæller videre, at amerikanerne tror, at de har gang i en såkaldt 'false flag'-teknik. En teknik, hvor man planter beviser for at have en undskyldning for at angribe.

- Alle indikationer, vi har, peger på, at de er klar til at gå ind i Ukraine og angribe Ukraine, siger han i interviewet.

I interviewet gentog han også, at han ikke mener, at der stadig er en diplomatisk løsning, men at han ikke selv har planer om et telefonmøde med Vladimir Putin.

- Det er derfor, jeg har bedt udenrigsminister Anthony Blinken om at viderebringe den her besked til FN, siger præsidenten.

- Han vil udlægge den her løsning. Jeg har også udlagt den til Putin. Der er en løsning. Den er en vej ud af det her, siger han.

Her er Putins muligheder

Det britiske forsvarsministerium har i dag fremlagt en grafik, der demonstrerer, hvordan en mulig russisk invasion kan se ud.

Den viser, hvor de russiske tropper står, og hvordan de forventer, at de russiske soldater rykker ind i landet.

De udfyldte pile viser første fase af en landinvasion - altså soldaterne på jorden.

De stiplede pile viser, hvordan de mener, at de russiske soldater bevæger sig videre i anden fase.