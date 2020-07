Biden truer Trump i Texas

Nye meningsmålinger i USA viser, at præsident Donald Trump muligvis er ved at komme i problemer i tre stater, som han vandt ved præsidentvalget i 2016.

Det skriver TV-stationen CNN.

I Arizona står de to kandidater - Donald Trump og tidligere vicepræsident Joe Biden - lige med 46 %. I Florida fører Joe Biden nu med seks procentpoint - 48 % mod Trumps 42.

Det er overraskende, for ved det sidste valg vandt Trump Florida med et procentpoint.

Svingstat

Den allerstørste - og mest ubehagelige - overraskelse for Trump og hans stab er, at Texas muligvis er ved at blive en såkaldt sving-stat. Demokraterne har tidligere haft særdeles hårde kår i netop Texas. Men nu fører Trump kun med et procentpoint over sin modkandidat. Der kan dog være tale om en unøjagtighed i statistikken.

For fire år siden tabte Hillary Clinton i Texas med hele ni point.

Ifølge CNN har Joe Biden en reel mulighed for at vinde i den ellers så konservative stat. Trump har i forvejen aldrig stået stærkt i Texas.

- Det her er vores største chance for at vinde Texas siden Jimmy Carter, siger demokraten Marc Veasey, der repræsenterer Texas i Repræsentanternes hus, til New York Times.

Spørgsmålet er så, hvor mange kræfter Joe Biden i givet fald vil bruge på at vinde i Texas.

Corona gør en forskel

CBS News og YouGov polls står bag de nye meningsmålinger.

CBS mener, at det er coronaudbruddet i USA, som er ved at ændre det politiske landskab i de sydligste stater. Jo mere bekymrede vælgerne er, desto større er chancen for, at de støtter Joe Biden.

Donald Trump selv har ikke kommenteret de seneste tal. Men hans kampagnestab fastlår, at der er tale om 'fake news'.