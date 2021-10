Den amerikanske regering med præsident Joe Biden vil forsøge at overbevise den amerikanske højesteret om, at bombemanden fra Boston Marathon i 2013 skal have dødsstraf.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Bombemanden Dzhokhar Tsarnaevs skyld er ikke på højesterettens hørings dagsorden på onsdag. Der skal blot vurderes, om han skal have livstid eller dødsstraf.

Biden vil give maraton-bomber dødsstraf Hør et øjenvidne fortælle om bomberne ved Boston Marathon.

Donald Trump ville have dødsstraf

Høejsteretten skal tage stilling til Tsarnaevs advokaters beviser for, at hans storebror spillede en rolle i planlægningen af bombeangrebet, og at Tsarnaev derfor skulle have spillet en mindre rolle.

Sidste år vurderede ankedomstolen i Boston, at dommeren i retssagen havde lavet en fejl ved at ekskludere bevismateriale, og de droppede derfor dødsstraffen.

Den vurdering ankede Donald Trumps regering, der udførte 13 henrettelser i regeringens sidste seks måneder.

Da Joe Bidens regering ikke har taget et nyt standpunkt, hvad dødsstraffen angår, har den amerikanske højesteret godkendt en gennemgang af sagen.

Blodig og såret

Terrorangrebet i Boston i 2013 dræbte tre personer og sårede mere end 260, da Tsarnaev sprængte to bomber ved mållinjen ved Boston Marathon.

I fire dage jagtede politiet bagmanden, der blev fundet i en båd parkeret i en baghave i en forstad til Boston - blodig og såret.

Politiet havde tidligere været i skudkrig med Tsarnaevs storebror, der blev kørt over af Tsarnaev, da han Tsarnaev flygtede.

Én politibetjent blev dræbt under jagten på Tsarnaev.