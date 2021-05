Biden vil have rapport om coronavirussens oprindelse

Efterforskningen i covid-19's oprindelse skal intensiveres yderligere, annoncerede den amerikanske præsident, Joe Biden, onsdag. Han vil have undersøgt, hvorvidt virussen stammer fra dyr eller fra et laboratorium

Hvordan opstod covid-19?

Det er et spørgsmål, der optager Joe Biden så meget, at præsidenten onsdag beordrede den amerikanske efterretningstjeneste til at intensivere jagten på et svar.

Ifølge CNBC og New York Times har amerikanerne snævert feltet ind til to scenarier.

Præsidenten vil have efterretningstjenesten til at fremlægge rapporter om covid-19 inden for tre måneder i forsøget på at opklare, hvorvidt virussen er overført fra dyr eller er opstået efter en laboratorieulykke.

'Indsatsen skal fordobles. Efterretningstjenesten skal fordoble deres indsats i bestræbelserne på at indsamle og analysere oplysninger, der kan bringe os tættere på en endelig konklusion,' lyder det fra Joe Biden i en pressemeddelelse offentliggjort af Det Hvide Hus.

Tirsdag udtalte embedsmænds fra Det Hvide Hus, at Kina ikke har været 'fuldstændig gennemsigtig' i den globale undersøgelse, og der var behov for en intensivering i efterforskningen, der skulle afgøre, om virussen kom fra et laboratorium eller fra naturen.

- Vi bliver nødt til at komme det her til bunds, uanset hvad svaret bliver. Vi har også brug for, at WHO tager del i det her, men det føler vi ikke, de er, sagde Andy Slavitt, der rådgiver Joe Biden om coronavirus, ifølge New York Times.

USA's tidligere udenrigsminister Mike Pompeo har ligeledes rejst spørgsmål om laboratoriet i Wuhan ...

Teorien om, at covid-19 opstod i Wuhan Institute of Virologuy, blev afvist af flere eksperter og embedsmænd som en konspirationsteori, men kilder, der ifølge CNBC er troværdige, fortsætter med at sætte spørgsmålstegn ved forklaringerne, og det har fået præsidenten til at fordoble indsatsen.

'USA vil fortsat fortsætte med at arbejde med ligesindede allierede rundt om i verden i forsøget på at presse Kina til at deltage i en fuldstændig gennemsigtig, evidensbaseret international undersøgelse, hvor de skal give adgang til alle relevante data og beviser,' skriver Joe Biden i pressemeddelelsen.

Central rolle

Den britiske zoolog og formand for organisationen EcoHealth Alliance, Peter Daszak, har spillet en central rolle i både forskning af coronavirus på Wuhan Institute of Virology i Kina og WHO's efterforskning af virussens oprindelse i selvsamme Wuhan.

Hans dobbeltrolle i Wuhan er blevet interessant, da det tirsdag kom frem, at han har forsket i manipulation af og smitte med coronavirus på et laboratorium i den kinesiske millionby, der formodes at være fødested for coronapandemien.

En aktindsigt fra november viser, at han aktivt har forsøgt at fjerne omverdenens fokus fra den coronaforskning, der foregik på instituttet i Wuhan i månederne op til pandemiens begyndelse ved at få andre internationale forskere til at underskrive et læserbrev, hvori de kalder det umuligt, at den verdensomspændende virus kunne have sit arnested på et laboratorie.

Coronavirus har, siden det første tilfælde blev opdaget i Kina, taget livet af 3.5 millioner mennesker globalt.