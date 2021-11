Biden vil høje benzinpriser til livs - men det vil formentlig ikke virke

Joe Biden forsøger at presse benzinpriserne ned ved at frigive en større mængde olie. Men han er havnet i en storpolitisk kamp, og hans trick kommer nok ikke til at virke, mener ekspert

50 millioner tønder olie. Så meget olie forventes det, at USA's præsident, Joe Biden, frigør fra den amerikanske oliereserve.

Det sker i et forsøg på at presse priserne på olie, der længe har været høje, ned.

Men de mange tønder olie kommer kun til at have en lav og kortvarig effekt på markedet, og i Danmark vil vi formentlig slet ikke mærke det. Det vurderer Per Hansen, der er analytiker hos Nordnet.

- Jeg vil tillade mig at sige, at det, amerikanerne gør her, har stort set ingen effekt, fordi der normalt bliver produceret omkring 95-96 millioner tønder om dagen på globalt plan. De 50 millioner tønder er altså ingenting, når de bliver fordelt ud over måske et par uger eller en måned.

- Og det betyder også meget, meget mindre for dig og mig ved benzinstanderen i Danmark, end man får indtrykket af. For der er ikke meget olie tilbage fra reserverne, når det først er delt ud.

- Det her er meget mere en symbolsk handling, siger Per Hansen.

Der er i stedet tale om et kompliceret og storpolitisk magtspil mellem USA og de olieproducerende lande. Hvad det indebærer, forklarer han her.

Per Hansen er investeringsøkonom og analytiker i Nordnet. Pr-foto: Nordnet

USA truer

Kimen til det hele skal findes i coronakrisen, hvor forbruget af olie faldt markant.

- Der sker det, at de olieproducerende lande, der er forenet i organisationerne OPEC og OPEC+, bliver enige med sig selv om at skrue ned for produktionen meget hurtigt, for at undgå at verdensmarkedet bliver oversvømmet med olie, og priserne styrtdykker. Det samme gør USA, der i starten af 2020 var det mest olieproducerende land.

Overskuddet af olie fik priserne til at falde drastisk under krisen, men da verden igen åbnede, og efterspørgslen på olie igen steg, besluttede de olieproducerende lande, at de kun gradvist ville øge produktionen igen. Også selvom der nu mangler olie.

- Så nu er vi altså i en situation, hvor prisen på olie er relativt høj, og det er de amerikanske forbrugere altså ikke vant til eller glade for, når de kører ned til tankstationen.

- Joe Biden beder derfor OPEC+ om at overveje at skrue mere op for produktionen. Men de fastholder altså, at de vil gøre det i deres eget tempo, hvor de langsomt øger frem til næste sommer, så de ikke igen står med for meget olie, hvis verden igen lukker ned.

Allerede for et par uger siden luftede den amerikanske præsident derfor muligheden for selv at frigive olie fra de strategiske reserver.

Det gjorde han for at se, om han kan tirre OPEC og OPEC+ til at producere mere ud fra den tese, at ellers vil og kan andre gøre det i stedet, fortæller Per Hansen.

Artiklen fortsætter under boksen ...

Modtræk

Men enhver handling afføder som bekendt en modreaktion, og det samme sker i dette tilfælde.

De olieproducerende lande er nemlig ikke bange for at lave et modtræk efter Joe Bidens melding, fortæller Per Hansen.

- OPEC og OPEC+ har allerede reageret på det her. Og der kan nå at løbe meget olie i åen, inden det her er færdigt. Men det, de siger, er, at de vil overveje at inddrage den ekstra produktion, de lige nu lægger oveni hver måned for gradvist skrue op.

Så hvis USA frigiver mere olie, vil de olieproducerende lande inddrage mere olie, og dermed vil der ikke komme mere olie på markedet.

Som det ser ud lige nu, sidder de to parter altså fast i et spil, hvor de ikke har samme interesser.

- Hvad det ender med, det er et godt spørgsmål. Der må vi bare vente og se, hvad der sker det næste stykke tid.