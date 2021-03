Bidens hunde sendt væk

Præsident Joe Bidens to schæferhunde er blevet bortvist fra Det Hvide Hus efter agrressiv opførsel, skriver internationale medier

Ikke alle i præsident Joe Bidens familie er glade for opholdet i Det Hvide Hus i Washington, lader det til. Præsidentens to schæferhunde, Champ og Major, er ifølge New York Times blevet forvist til famliens andet hjem i Delaware efter en ‘bidepisode’.

Episoden skal ifølge CNN have haft et medlem af Bidens sikkerhedskorps som forurettet part, og det er ifølge avisen unge Major, der med tiltagende aggressivitet har indtaget præsidentboligen.

Den anden hund, 14-årige Champ, gør vist ingen fortræd, men begge hunde skal altså være blevet fragtet til Delaware, så sikkerhedsvagterne i Washington kan føle sig sikre.

Hundene flyttede ind i Det Hvide Hus straks efter, at Biden 20. januar blev indsat som præsident. De har fået lov til at bevæge sig frit på hele ejendommen og opholder sig gerne sammen med Biden i det ovale kontor.

Førstedame Jill Biden har understreget, at hundene ikke holdes i kort snor, idet ‘de er gode hunde’.

Præsidentparret adopterede Major i 2018 fra et internat, og hunden gennemgik særlig træning, så den kunne blive en del af den travle familie.

