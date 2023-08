Bidt i menstruationshytte: Teenagepige død

I Nepal tvinges nogle kvinder stadig til at opholde sig i små hytter, mens de menstruerer. En teenagepige døde onsdag i en af disse hytter, og det er langtfra første dødsfald forårsaget af den ulovlige praksis

Siden 2005 har 'chhaupadi' været ulovligt i Nepal.

Det er en praksis, hvor nogle kvinder blandt andet tvinges til at opholde sig i små hytter væk fra hjemmet, mens de menstruerer.

Men selvom det har været ulovligt i årevis, er chhaupadi dybt forankret i særligt den vestlige del af Nepal.

Onsdag døde en 16-årig teenagepige, mens hun overnattede i en af de små hytter.

Det skriver The Guardian.

Bidt af slange

16-årige Anita Chand døde ifølge The Guardian af et slangebid, som hun fik, mens hun sov i hytten.

Chhaupadi er baseret på den opfattelse, at kvinder er urene, mens de har menstruation. Mens de menstruerer, bliver de derfor forbudt en række aktiviteter, ligesom de i nogle tilfælde bliver forvist til de små hytter.

Det lokale politi oplyser, at de undersøger Anita Chands død. Hendes familie nægter, at hun havde menstruation, da hun døde.

Annonce:

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kvinder og piger er blandt andet døde i forbindelse med chhaupadi på grund af angreb fra dyr eller af røgforgiftning, fordi de har tændt bål i hytterne, som ofte ikke har vinduer, skriver The Guardian. Arkivfoto: Navesh Chitrakar/Ritzau Scanpix

Ikke den første

Anita Chands død er det første registrerede dødsfald som følge af chhaupadi siden 2019.

Dengang døde 19-årige Parwati Budha Rawat, efter hun havde sovet tre nætter i en udendørs hytte. Hun havde tændt et bål i den vinduesløse hytte for at holde varmen.

Hendes svoger blev anholdt i forbindelse med dødsfaldet, og det var første gang nogensinde, at der skete en anholdelse på grund af den ulovlige praksis, skrev The Guardian dengang.

Parwati Budha Rawats død var det femte rapporterede tilfælde det år.

Artiklen fortsætter under billedet ...

På billedet ses en kvinde, som gør sig klar til at overnatte i en af de små hytter. Chhaupadi har været ulovligt i Nepal siden 2005, men det finder stadig sted. Arkivfoto: Navesh Chitrakar/Ritzau Scanpix

Fokus forsvandt

Parwati Budha Rawats død fik massiv opmærksomhed, og tusindvis af menstruations-hytter blev destrueret landet over.

Men ifølge Pashupati Kunwar, som har modarbejdet chhaupadi i årevis, fjernede corona al fokus fra den ulovlige praksis.

- Der var ingen programmer og kampagner om chhaupadi efter covid. Folk holdt næsten op med at tale om det, siger Kunwar.