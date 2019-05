Bierne lider, fordi menneskene fylder for meget

BIERNES DAG: FN's internationale dag for de summende insekter hilses velkommen af naturelskere og en forsker, der mener, at mennesker tænker for meget på sig selv

'Dommedag står for døren!'

Klima, miljø og biodiversitet er rykket højt op på dagsordenen i valgkampen, og politikerne har indset, at der er stemmer i at ville redde verden og udvise ansvarlighed over for dyrene og naturen.

Således faldt den anden udgave af FN's internationale 'Biernes Dag' på et godt tidspunkt, da der mandag skulle sættes fokus på de vanskelige vilkår, bierne lever under.

- Biodiversitetskrisen har intet at gøre med klimakrisen, understreger seniorforsker ved Institut for Biodiversitet på Aarhus Universitet, Rasmus Ejrnæs, over for Ekstra Bladet.

Han hilser som så mange andre den ekstra fokus på bierne velkommen, selvom han i samme åndedræt tager afstand fra dommedags-bulletiner om, at en klima-katastrofe går hånd i hånd med en snarlig udryddelse af alverdens arter af bier - og andre dyrearter for den sags skyld.

For lidt vild natur

Rasmus Ejrnæs mener ikke, at der er belæg for med sikkerhed at sige, at der er sket et kraftigt fald i antallet af bi-arter i Danmark.

- Vi har en biodiversitetskrise, som også rammer de vilde bier, men bare ikke på en måde, så krisen er en trussel mod vores velstand og overlevelse, siger Rasmus Ejrnæs.

Der er cirka 100.000 bifamilier i Danmark, og igennem tiden er der registreret 288 forskellige arter. 47 af disse arter er dog ikke blevet set siden 1974. Selvom der langt fra er udsigt til total udryddelse, er dødeligheden blandt bier steget så meget, at det har skabt bekymring i internationale forskerkredse.

Flere arter af bier er i tilbagegang og trues blandt andet af forskellige nikotinholdige sprøjtemidler i naturen. Foto AP Miriam Dalsgaard

En af årsagerne til biernes tilbagegang er, at deres levesteder forsvinder, fordi mennesker fylder mere og mere. Naturarealer med ukrudt, blomster og uopdyrket land bliver mindre og mindre.

- Vi mennesker er gode til at få alting til at handle om os selv i form af levealder, sundhed og alt muligt andet, men biodiversitetskrisen handler om mangel på respekt for planetens mangfoldighed.

- Den skal vi give mere plads til at udfolde sig, påpeger Rasmus Ejrnæs.

Ni arter humlebier truet

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening er de danske bier truede, og mange arter er i tilbagegang eller uddøde. For eksempel er ni ud af 29 danske arter af humlebier på den såkaldte rødliste over arter, der er truet med udryddelse. Tre arter er allerede uddøde, ifølge Danmarks Naturfredningsforening. Danmark ligger desuden på en sidsteplads blandt alle EU-lande som nationen med mindst ubeskyttet natur inden for sine landegrænser.

Sekretariatsleder i Danmarks Biavlerforening, Rune Havgaard Sørensen, ser de generelle ændringer i landbrugs-landskaberne som det største problem.

- Markerne fylder mere og mere, og der er blevet længere og længere mellem blomsterne og den varierede blomstring, siger han og fortsætter:

- Denne årsdag med fokus på bierne er kærkommen og vigtig. Ud over at nogle af de vilde arter er truet med udryddelse herhjemme, så hører vi også fra biavlerne, at de får sværere og sværere ved at holde liv i deres bier.

***

Godt der bliver gjort noget

Er der et sted, hvor naturen får plads og blomsterne florerer til glæde for bierne, så er det i kolonihaveforeningen Søholm få kilometer vest for Aarhus. Ekstra Bladet mødte et lille udpluk af beboerne på de 112 grunde tæt på Brabrand Sø og spurgte, hvad de mener om, at FN nu har indført en 'Biernes Dag'. Vi spurgte også ind til, om de selv gør noget for at skabe bedre betingelser for bier og uspoleret natur i det hele taget.

Birgitte Videbæk, 49 år, True, fleksarbejder i sin mands virksomhed med hunden Miuyki:

- Det er kun godt, at der bliver gjort noget ekstraordinært for at få fokus på problematikken, og jeg ved, at der slet ikke bliver sprøjtet herude.

- Jeg har en stor have og er meget bevidst om, at den skal have områder med fri, uberørt natur, og jeg klipper hæk med en gammeldags saks for, at der netop kan være blomster tilbage, som bierne kan få glæde af.

Elisabeth Køster, 61 år, Aarhus, informationsmedarbejder:

- Jeg anede ikke, at der er noget, der hedder 'Biernes Dag', men det er godt, at der gøres noget. Jeg tænker ikke selv så meget på, om bierne har det godt eller ej, men jeg har bemærket, at der inde i Aarhus by ikke er så mange insekter som førhen.

- Mange gør noget og interesserer sig for, at naturen og dyrene har gode vilkår, og der er flere beboere herude, der har bistader.

Gert Jensen, 73 år, Aarhus, pensionist, og Lisbeth Madsen, 66 år, Aarhus, pensionist:

- Uden at jeg har sat mig særligt meget ind i det, synes jeg, det er en god ting med en 'Biernes Dag'. Jeg tror, at grunden til, at nogle bi-arter er truet, er at landbruget har intensiveret sin drift, siger Gert Jensen.

Lisbeth Madsen supplerer:

- Når jeg luger her i haven, tænker jeg over ikke at overdrive det, og vi køber altid økologisk plantejord.

Parret har bemærket udviklingen med mindre uspoleret natur, når de jævnligt er på tur til fods eller på cykel.

- Vi har talt om, at det med årene er blevet vanskeligere at finde de uberørte områder i natur, siger Gert Jensen og Lisbeth Madsen.

***

Sådan skaber du bedre rammer for bierne

Lad gamle træer og hegn stå

og hegn stå ’Fred’ et stykke af græsplænen , som du ikke rører ved

, som du ikke rører ved Udskyd klipning af hækken til efter den er afblomstret

til efter den er afblomstret Giv plads til vandhuller

Plant vilde blomster i din altankasse, så sommerfugle og bier har noget at hygge sig med

i din altankasse, så sommerfugle og bier har noget at hygge sig med Lad træstykker, gamle blade og lignende ligge og rode og falde sammen

Opsæt et såkaldt insekthotel

Kilde: videnskab.dk