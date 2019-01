'Bikini-bjergbestiger' død: Frøs ihjel efter fald fra klippe

Gigi Wu er død efter at være efterladt i kulden i 28 timer, fordi et redningshold ikke kunne komme hen til hende

Hun er kendt for at posere på bjergtoppe i sit undertøj, men hendes sidste tur gik grueligt galt.

Den 36-årige Gigi Wu overlevede ikke sin solotur på toppen af et bjerg i Taiwan.

Bjergbestigeren nåede ellers at kontakte myndighederne, efter hun faldt ned i en kløft, men grundet dårligt vejr kunne de ikke nå hen til hende. Det skriver BBC.

Embedsmænd siger, at den 36-årige Wu havde fortalt sine venner, at hun var ude af stand til at bevæge den nederste halvdel af kroppen efter et fald på 20-30 meter. Hun var i stand til at oplyse sine koordinater.

Det menes, at kvinden døde af kulde efter at have været alene i kløften i 28 timer. Ifølge officielle myndigheder i Taiwan er temperaturen omkring frysepunktet der, hvor Gigi Wu faldt ned.

Lokal helt

Hendes eventyr i bikini er stærkt dokumenteret på de sociale medier, hvor hun har omkring 18.000 følgere og betegnes som en lokal helt i Taiwan, hvor hun er fra.

Gigi Wu har tidligere fortalt, at hun fik idéen til bikinibillederne, efter hun tabte et væddemål med en ven. Foto: Facebook

Erfaren bjergbestiger

Selvom hun var kendt for sine vilde billeder, var Gigi Wu en erfaren bjergbestiger, der var kendt for altid at bruge det rigtige udstyr og have styr på sine forholdsregler.

I et interview med den lokale tv-kanal FTV sidste år sagde hun, at hun havde taget selfier på over 100 bjergtoppe over fire år.

- Jeg tog en bikini på hvert sted. Jeg har kun omkring 97 bikinier, så jeg er kommet til at bruge nogle flere gange ved et uheld, sagde hun.

Til et spørgsmål om, hvorfor hun gjorde det, svarede hun:

- Det ser smukt ud. Hvad skulle man have imod det?

Gigi Wu var taget alene på turen i Yushan National Park. Bjerget, hun var på, var på det højeste sted 4000 meter.