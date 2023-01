Biler 'slugt' af motorvej

Der er huller i vejen, som man brokker sig over til kommunen, og så er der huller i vejen, hvor verden forsvinder, og selv den bedste medarbejder i teknik- og miljøforvaltningen må give op og ryste på hovedet.

Der var tale om sidstnævnte i Chatsworth i Los Angeles, måtte to bilister sande, da de pludselig befandt sig flere meter under kørebanen, skriver Fox News.

Foto: Ritzau Scanpix

I den ene bil var en mor og en datter, der var fanget i deres bil, indtil brandvæsenet kunne nå ud til stedet og hjælpe dem op.

Alle involverede slap nogenlunde uskadt, men det var et sandt drama, eftersom den voldsomme regn i området gjorde, at hullet blev dybere og dybere i takt med at mudderet under vejen skyllede væk. Samtidig var vandmængderne så massive, at hullet langsomt blev fyldt op.

- Vandet flød ned fra gaden og fyldte hullet op. Vi skulle bare have dem ud af den bil, lyder det fra indsatslederen fra Los Angeles Fire Department, Andrew Nordin.

Foto: Ritzau Scanpix

Vejret i Californien har i det hele taget været ekstremt på det seneste. Lidt nord for ulykken blev 15 huse voldsomt skadet som følge af endnu et jordfaldshul. Her var hele 50 brandfolk involveret i en stor redningsaktion.

Flere mennesker har også mistet livet i vandmasserne - heriblandt en fem-årig dreng, der blev skyllet væk af vandet fra oversvømmelserne i San Luis Obispo County, skriver LA Times.

Alene tirsdag faldt der næsten 40 centimeter regn i det bjergrige, sydlige Californien, hvilket ifølge The National Weather Service gør uvejret til det værste siden 2005.