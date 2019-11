Biler tilbagekaldt: Kan bryde i brand

BMW tilbagekalder omkring 280 biler i Danmark som følge af en produktionsfejl.

I værste tilfælde kan bilen bryde i brand, hvis ikke en bestemt ventil bliver skiftet. Det oplyser pressechef hos BMW i Danmark Mette Lolholm til Ekstra Bladet.

- Vi har omkring 280 biler i Danmark, som der er fejl på. Det drejer sig om en ventil, som kan lukke til, og så kan der opstå en termisk reaktion, siger hun.

Hun oplyser desuden, at de pågældende ejere har fået notits via et brev, og at udskiftningen bliver lavet på værksted relativt hurtigt. Det er derfor ikke nødvendigt med en lånebil.

- Man tjekker simpelthen ventilen, imens kunden venter. Alle de berørte er kontaktet, lyder det fra pressechefen.

Hundrede tusinder biler i Sverige

Oplysningen kommer efter, at Aftonbladet kan rapportere, at flere hundrede tusinde biler i Sverige af mærket BMW og Volvo er tilbagekaldt som følge af fejlen.

tilbagekaldelsen sker som led i en større tilbagekaldelse af biler, hvor BMW i 2018 tilbagekaldte omkring 35.000 biler, mens Volvo var nødt til at tilbagekalde hele 86.000 biler.

Volvo venter med svar

Ekstra Bladet har ligeledes forsøgt at få svar på, om Volvo i Danmark også tilbagekalder biler i øjeblikket.

Det har dog ikke været muligt at få et svar før udgivelse, da det tidligst ville kunne komme mandag.