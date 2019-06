Bilerne måtte pænt vente: Her krydser svanefamilie landets mest trafikerede vej

Et svanepar og deres fem svaneunger besluttede fredag, at de ville flytte fra den ene af de københavnske søer til en anden. Derfor blev biltrafikken for en stund sat på pause

Gyldenløvesgade i København er landets mest trafikbelastede almindelige vej, hvor det normalt er bilerne, der bestemmer.

Men fredag ville en svanefamilie med i alt fem unger det anderledes, da de besluttede sig for at rykke fra deres normale hjem ved Sankt Jørgens Sø til Peblinge Sø.

Svanefamilien skulle i forbindelse med flytningen krydse den trafikerede vej, hvor de heldigvis fik hjælp fra et par opmærksomme borgere, der straks hjalp til med at holde trafikken tilbage, så svanefamilien kunne passere i sikkerhed.

- Vi bor på Åboulevarden og kan se ned til søerne, hvor vi de sidste par uger har kunne følge svanernes liv i Sankt Jørgen Sø. Men i dag kunne vi fornemme, at noget var under opsejling, så da vi så, de var rykket helt ud til H.C. Andersens Boulevard skyndte vi os ned fra femte sal for at hjælpe dem, siger Adam Holst til TV 2 Lorry, hvis kone har filmet videoen, der ligger øverst her på artiklen, mens hans selv forsøgte at stoppe bilerne.

- Vi har boet her en del år, så vi vidste, at det ville ske på et tidspunkt. Svanerne har et mærkeligt mønster med at bygge rede ved den ene sø og efterfølgende krydse den trafikerede vej, når ungerne er store nok til det. Så fortsætter deres liv på den anden side af Gyldenløvesgade det næste stykke tid, siger Adam Holst.

Ingen sure miner

Og selvom biltrafikanter oftes beskyldes for at være utålmodige, så var der i dag ikke en eneste, der brokkede sig over, at svanefamilien fik lov at komme over vejen, mens bilerne måtte vente.

- Folk var super forstående, og ingen ønskede at svanerne kom noget til. Der var ingen der dyttede, og da politiet pludselig kom forbi, sagde de også bare, at det var virkelig godt, vi havde hjulpet svanerne. Det var virkelig tolerance på den gode måde fra alle på stedet, siger Adam Holst.

Kort tid efter, at svanerne var kommet sikkert over på den anden side til søen ved Søpavillonen, gled trafikken ifølge Adam Holst som normalt igen.

Og det var ifølge ham tydeligt, at svanerne var glade for hjælpen.

- Man kunne se på hannen, at han foldede sig ud, da de kommer over på den anden side for rigtigt at vise: 'Yes, we did it', siger Adam Holst.