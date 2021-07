Bilferie sydpå: Det skal du være opmærksom på

Sommerferien for mange danskere er lige på trapperne, og hvis du planlægger en tur sydpå i bil, er der nogle forbehold, man skal være ekstra opmærksomme på.

Massive oversvømmelser i Tyskland skaber trafikale udfordringer, og derfor er planlægningen i år ekstra vigtig. Ekstra Bladet har forhørt sig hos Udenrigsministeriet, hvis man overvejer en tur igennem i Tyskland.

'Udenrigsministeriet anbefaler, at man planlægger sin rejse, og at man holder sig opdateret om situationen og dens udvikling via lokale nyhedsmedier og de tyske myndigheder'.

'Hvis man står over for at skulle rejse gennem det vestlige Tyskland i bil, bus eller tog bør man eksempelvis være opmærksom på, at nedbørsmængderne og oversvømmelser påvirker bil- og togtrafikken flere steder. Vær derfor også opmærksom på evt. kødannelse og ventetid som følge af oversvømmelserne, skriver Udenrigsministeriet i et skriftlig svar.

Forvent kø

Det er hovedsageligt det vestlige Tyskland, der er ramt af oversvømmelse, men oversvømmelserne mod vest påvirker også de tyske veje mod øst, fordi trafikken vil flytte sig østpå.

- Det gør selvfølgelig, at de kødannelser, der er typiske her i weekenderne i sommermånederne, kan blive større, siger Erik Brøgger, der er direktør for Udenrigsministeriets Borgerservice, til TV 2.

Flere af de store veje er spærrede. Det gælder blandt andet A1, der er spærret mellem Wermelskirchen og Leverkusen . Det forventes, at strækningen vil være spærret hele weekenden.

Ruten er en vigtig del af Tysklands infrastruktur, hvorfor kødannelserne forventes at blive massive. Derudover vil Rute 61 mellem Mönchengladbach og Koblenz blive løbende spærret.

Desuden kan man ved fordel holde sig opdateret på Tysklands bilistforening, ADACs, hjemmeside, eller på Google Maps, der løbende opdaterer om kødannelser og afspærringer.

'Check f.eks. GPS og Google Maps, så man er opdateret på, hvordan den trafikale situation bliver påvirket på den rute, man selv har tænkt sig at tage, skriver Udenrigsministertiet.

Kun mindre køer herhjemme

Også ved grænsen mod Tyskland kan man forvente en smule kø, men ikke noget, der forlænger rejsetriden betragteligt.

- Der er tæt trafik og mindre kø, men den afvikles, lyder meldingen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Heller ikke hos Vejdirektoratet forventer man det helt store pres på trafikken sydpå.

- Vi forventer ikke køer ved grænsen, men hvis man kører sydpå af E45 kan det være lidt omkring Kolding, og så ser vi typisk lidt kødannelse på E20 mellem Sorø og Storebælt og over Fyn, siger vagthavende Nicholas Petersson.

Lørdag er typisk ugens største rejsedag, fordi der er skiftedag i landets sommerhuse. Det er værst mellem klokken 11 og 15.