Bilgigant tilbyder milliardforlig efter skandalesag

Den tyske bilproducent Volkswagen har tilbudt et forlig på 830 millioner euro, hvad der svarer til 6,2 milliarder kroner til ejere af de dieselbiler, der er omfattet af skandalen, hvor bilgiganten har erkendt at have installeret software for at skjule den reelle udledning af NOx-gasser.

Det var forbrugerorganisationen Vzbv, som rejste sagen på vegne af de mange sagsøgere, som krævede erstatning fra bilfabrikkerne efter svindlen med udslippet fra dieselbiler blev afsløret i 2015

Se også: 470.000 bilejere sagsøger Volkswagen

Opdateres...