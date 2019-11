Bilist brugte hornet: Så gik tyren amok

En indisk bilist betalte 30. oktober dyre lærepenge for at erfare, hvad der kan ske, hvis man tirrer en vild tyr, beretter Newsflare.

Den omtrent 500 kilo tunge tyr spærrede for trafikken i et stort kryds i byen Hajipur i det østlige Indien - til stor irritation for den mandlige bilist.

For at rydde vejen valgte bilisten at dytte ad tyren, men det skulle vise sig at være en stor fejl.

Dytteriet gjorde nemlig tyren rasende, og den gik derfor prompte til angreb på de hvide køretøj, der nær var blevet vendt på taget.

Føreren af bilen formåede at slippe væk fra den farlige situation uden skrammer takket være adskillige tilskuere, som formåede at få jaget den rasende tyr væk.

Bilen blev derimod totalskadet og måtte slæbes til et nærliggende værksted.