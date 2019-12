Bilist forsøgte at tvinge Hardy i grøften

- Det kunne være endt rivende galt. Han kunne jo have slået nogen ihjel.

70-årige Hardy Overgaard fra Varde er stadig chokeret over, at en bilist lørdag aften dels kørte som en regulær galning og dels forsøgte at tvinge ham ud i grøften, så de to biler tørnede sammen.

Den 70-årige mand kom sammen med sin kæreste kørende på hovedvej 12 mellem Esbjerg og Varde.

- Pludselig blev vi overhalet af en bil, som med omkring 130 km/t overhalede venstre om det 250 meter lange helleanlæg på hovedvejen. Han kørte i den modsatte vejbane, og han kunne jo have slået folk ihjel med den kørsel. Derfor blinkede jeg med lyset et par gange, beretter Hardy Overgaard.

Det skulle den 70-årige mand åbenbart ikke have gjort. For manden i den anden bil stoppede op. Han gik hen til Hardys bil og hamrede næven hårdt ind i sideruden.

Hardys bil fik en stor skade. Foto: Christer Holte

Klar til at køre ham over

- Han var virkelig ophidset, så jeg valgte at køre fra stedet. Jeg var parat til at køre ham over, hvis han ikke havde flyttet sig, fortæller Hardy Hansen til Ekstra Bladet.

Her stoppede tumulterne dog ikke. For den vrede bilist overhalede herefter Hardy Overgaard for pludselig at bremse hårdt op, så Hardy var ved at ryge i grøften.

- Det lykkedes mig at undvige og trække bilen til venstre. Men min forende af bilen ramte hans bagende. Jeg fortsatte kørslen, mens manden lidt senere drejede til højre ad en sidevej.

Umiddelbart efter kontaktede Hardy Overgaard politiet.

Syd og Sønderjyllands Politi bekræfter over for jv.dk, som har bragt sagen frem, at der er indgivet en politianmeldelse om sagen.

Kæresten er utryg

- Jeg efterlyser vidner til hændelsen eller folk, som kender til en lys eller grå formentligt Peugot, som har fået bagenden skadet.

Hardy siger, at især kæresten er blevet chokeret efter det kontante sammenstød.

- Når jeg henter hende, beder hun om, at jeg tager mobiltelefonen med i bilen. Hun er noget bekymret over situationen. Jeg kan ikke forstå, hvorfor folk opfører sig så agressivt. Det er jo uhyggeligt med så megen aggressivitet i trafikken, mener den 70-årige mand, som aldrig tidligere har oplevet vejvrede.

- Jeg har læst om det. Men jeg har aldrig drømt om, at jeg selv skulle blive udsat for det.

Ifølge Hardy Overgaard var den vrede bilist 30-40 år gammel og omkring 1.80-1.90 centimeter høj. Han var iført en t-shirt. I det mørke og regnfulde vejr, fik Hardy ikke set indregistreringsnummeret på bilen.