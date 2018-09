Bilist kyler hund ud af vinduet: Så trykker han sømmet i bund

For at gøre ondt værre, blev hunden efterfølgende kørt over, da en mand prøvede at redde den

En filippinsk bilist i en gul Mustang var 13. september hjerteløs nok til at smide sin hund ud af vinduet på sin bil, før han trykkede sømmet i bund og kørte sin vej, beretter Newsflare.

Det blev filmet af en anden bilist, Michael Guzman, der havde overskud nok til at holde ind til siden og bruge en halv time på at lokke hunden til sig, og dermed i sikkerhed.

Til at starte med var den stakkels hund dog for nervøs til at stole på Michael Guzman, og mens den stak af fra ham blev den derfor ramt af en forbikørende lastbil, der brækkede dens bækken.

Ironisk nok betød det dog, at Michael Guzman dermed endelig fik mulighed for at komme tæt nok på hunden til at redde den, hvilket i sagens natur inkluderede en tur til dyrlægen med det brækkede bækken.

På trods af skaden har den lille puddel det nu godt. Michael Guzman har nemlig taget hunden til sig og navngivet den Goyo.

Se den vanvittige handling af bilisten i videoen over artiklen.