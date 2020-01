Bilistens bøde vækker vrede: Passageren var på telefonen

I Australien skal Sheree Panetta fra Sydney betale en bøde på omtrent 1550 kroner, 337 australske dollars, efter passageren ved siden af sad på telefonen. Det kan Daily Mail berette.

Passageren brugte Facetime en app, hvor man kan foretage opkald med video af hinanden.

Og det var Sheree ikke klar over var forbudt.

'Fortæl din passager, at vedkommende ikke skal sidde på telefonen, mens du selv kører. Jeg fik en bøde, fordi min sad på FaceTime. For at være ærlig, så anede jeg ikke, det var forbudt', skriver Sheree på Facebook.

På Facebook er opslaget blevet delt over 33.000 gange af sympatiserende brugere.

Mange af dem har svært ved at forstå den udstedte bøde og udtrykker forargelse over den.

'Sikke en joke', skriver flere brugere.

'Jeg kan forstå, man giver bøder til bilister, der sidder på telefonen. Men når det er passageren, der gør det? Det er for meget, synes jeg, er der en bruger, der skriver.

'Interssant. Hvad så med GPS? Eller rygning, kaffe eller vandflasker?', kommenterer en anden.

Begrundelsen for bøden lyder, at der var tale om et 'fartøj med TV- eller video-genstand, som kunne virke forstyrrende'.

Der er dog en god grund til, at bøden blev udstedt. Forseelsen er nemlig en blandt en række nye love i New South Wales-regionen i Australien.

Har man eksempelvis terninger hængende fra bakspejlet eller klistermærker på bagruden, kan det blive set som en 'distrahering for føreren', hvilket er et element, der kan kaste en bøde af sig. Ligesom Sheree var ude for.

Genstandene er dog kun forbudte, hvis de vurderes som værende distraherende.

Derfor skal GPS og andet udstyr monteres i en position, der ikke blokerer for udsynet for føreren.

