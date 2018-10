Bilistens mareridt: Lycraklædte bøller spærrer vejen

To motionscyklister i Storbritannien havde set sig så vrede på en bilist, at de lagde sig midt på vejen og spærrede for, at han kunne overhale dem

Krigen mellem cyklister og bilister er efterhånden et kendt fænomen: Bilisterne mener, at cyklerne fylder for meget og tror, at de ejer landevejene, og cyklisterne mener, at bilerne kører for tæt på og er til fare.

Og landevejskrigen hærger ikke kun i Danmark. Også i Storbritannien blusser den op med jævne mellemrum.

Det oplevede walisiske Sam England, da han for nyligt stødte på to mildest talt provokerende cyklister i landsbyen Seven Sisters i det sydlige Wales.

De to cyklister så sig af uvisse årsager sure på ham, og valgte umuliggøre en overhaling ved at fylde begge vejbaner, skriver Daily Mail.

I en video optaget af Sam Englands kone kan man se de to cyklister, hvor især den ene i blå cykeltrøje absolut intet gør for at trække ind til siden, og flere gange kigger sig tilbage uden at lægge an til at fylde lidt mindre. Derimod bliver han liggende midt på vejen og slingrer flere gange mellem banerne.

'Jeg troede, at jeg gav dem masser af plads, da jeg kom ud af et kryds, men åbenbart var de ikke enige. Min kone begyndte at filme, da de overhalede os og begyndte at svinge mellem vejbanerne for at forhindre os i at overhale', oplyser Sam England.

Til sidst i videoen trækker cyklisterne endelig ind, så Sam England og hans kone kunne komme til at overhale.

