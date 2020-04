Bilka accepterer bøde på tre millioner kroner for at vildlede forbrugerne med priser

Supermarkedskæden Bilka har i flere tilfælde oplyst førpriser, der ikke var reelle og dermed vildledt deres forbrugere.

Kæden har nu accepteret at betale en bøde på tre millioner kroner som følge af den vildledende markedsføring, oplyser Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

- Det er desværre ikke første gang, at virksomheder føler sig fristet til at markedsføre varer med urealistiske normalpriser. Det må man naturligvis ikke. Forbrugerne må ikke vildledes til at tro, at et tilbud er bedre, end det er, siger Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen.

En af de varer, der ikke var markedsført rigtigt, var blandt andet en grill fra Char-broil, som var at finde i tilbudsaviserne i næsten et år med besparelser på over 50 procent, hvis man købte betræk og rotisseri med.

Tilbuddet lød på 6999 kroner, hvor normalprisen var oplyst til 18397 kroner, og grillen alene stod til 16999 kr. Det mente Forbrugerombudsmanden ikke var en reel pris, 'da ingen forbruger ville købe grillen til den pris, når de kunne få grilltilbehør med og betale over 10.000 kroner mindre', lyder det.

En normalpris skal have været gældende i en længere periode, før normalprisen kan bruges som sammenligningsgrundlag for markedsføring med besparelser, står der i Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring.

Sagen mod Bilka blev indledt efter en afsløring i et medie.