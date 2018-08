Bilka boykotter kunde: De fremstiller mig som kriminel

Michael Sørensen, der er blevet udelukket fra at komme i Bilka i Tilst på grund af et skænderi mellem ham og en medarbejder, synes de overreagerer

For jurist Michael Sørensen er det en principsag, at der ikke er andre end politiet, der kan visitere landets borgere.

Derfor nægtede han bastant, da en kasseekspedient i Bilka i Aarhus-forstaden Tilst for en uge siden, ville se, hvad han havde i sine medbragte poser. Og det blev han ved med, da hun tilkaldte en sikkerhedsvagt.

Sammenstødet betyder nu, at Michael Sørensen ikke længere må vise sit ansigt i supermarkedet.

Voldsomt kropssprog

Ifølge Bilka blev Michael Sørensens princip-forsvar nemlig fremført på en så voldsom facon, at den unge kasseassistent begyndte at græde.

- Han brugte så grimme ord, så jeg ikke vil gentage dem. Vi har ret hårdhudede medarbejdere, så det er ikke så tit, de begynder at græde, men det gjorde vores medarbejder efter samtalen med Michael Sørensen, og det er derfor, han ikke må komme her. Jeg har selv set videooptagelsen, hvor man også kan se, at han har et meget voldsomt kropssprog. Det vil vi ikke have, at vores medarbejdere skal udsættes for, siger Mark Nielsen, der er direktør i Bilka.

Ifølge Michael Sørensen er det en overreaktion.

- De forsøger at fremstille mig som om jeg er hårdkogt kriminel med det forbud.

- De mener, du har været ubehøvlet. Hvad siger du til det?

- Det er ikke uden grund, men det startede med, at der var en kasseassistent, der var ubehøvlet overfor mig. Jeg fortalte hende stille og roligt, at hun ikke havde tilladelse til at se, hvad der var i min pose. Jeg fortalte hende, hvorfor og hvilken baggrund jeg har, men hun blev ved med at insistere, og så blev jeg altså sur.

- Men undskyld mig. Er det nok til at få et forbud? Er der aldrig nogen før, der har skændtes med en ekspedient? Det må da ske dagligt. Det er fuldstændig ude af proportioner, siger juristen.

Ifølge direktør i Bilka, Mark Nielsen, er de fuldstændig bekendt med lovgivningen.

- Vi kan på ingen måde genkende udlægningen. Derfor er vi rigtig ærgerlige over, at dette overhovedet er blevet en debat. Vi ved godt, vi ikke kan forlange, at kunderne viser indholdet i deres private poser og tasker. Det, vores medarbejder har gjort, er alene at bede vedkommende om at løfte sine poser, hvilket vi er i vores gode ret til. siger direktøren.

Skal hente livsvigtig medicin

Ifølge Michael Sørensen har Bilka ikke givet ham et forbud mod at komme direkte. Det er kun noget, han har kunne læse i medierne.

- Hvis de vil noget seriøst med det, så må de give mig klar besked.

- Har du så tænkt dig at tage derover?

- Det kan jeg blive nødt til, fordi jeg kan risikere, at mine pakker bliver leveret derovre, hvis jeg ikke er hjemme. Ligesom jeg er nødt til at tage på apoteket for at hente min livsvigtige medicin, da jeg er diabetiker. Vil de nægte mig det?

Til Ekstra Bladet siger Bilka, at de ikke vil forbyde Michael Sørensen at hente hverken pakker eller medicin, da både posthuset og apoteket ligger i forområdet til supermarkedet. De vil dog fortsat ikke se ham inde i butikken.

I ugen der er gået siden Aarhus Stiftstidende først bragte historien om posemanden, der nægtede at fremvise sine poser er sagen blevet debatteret lystigt på Facebook og i Radio 24-7. Kværulant kaldes han af mange. Andre mener, at han gjorde rigtigt i at stå på sin ret.

- Mange har spurgt, hvorfor jeg ikke bare kunne vise, hvad jeg havde i poserne. Og så har jeg det sådan, at hvorfor skal jeg give dem lov til helt bevidst at bryde loven. Det kan jeg ikke se nogen mening med. Alle dem, der siger, jeg er en kværulant, tvivler jeg på, har forstået det. Det handler om, at vi har et demokrati, som vi alle sammen skal værne om, siger Michael Sørensen.